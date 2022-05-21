İzmir halkına çürümüş tonlarca at etini yedireceklerdi! 12 bin lira ceza ile kurtuldular

Polis ekipleri, ilçeye bağlı Çamdibi semtinde kıyafetlerinde kan izleri olduğu için şüphelendikleri F.S., M.S. ve A.Ö.'yü durdurdu. Şüphelilerin kullandığı kamyonetlerde arama yapan ekipler, kamyonetlerin kasasında çürümek üzere olduğu belirlenen etleri gördü.