YKS görevli ücret tarifesi 2022 YKS gözetmen kaç para alacak, ücreti ne kadar?

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS 202 için artık geri sayım başladı. Bu sene 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. YKS sınavında öğretmenler de gözetmen olarak yer alacak. Peki ÖSYM GİS YKS sınav görevli başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

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YKS gözetmen başvuru 2022 ne zaman? YKS gözetmen başvuru tarihleri YKS sınavının yaklaşıyor olması nedeniyle gözetmen adayları tarafından merak ediliyor. YKS TYT ve AYT sınavda gözetmen olmak isteyen ya da çeşitli görevlerde yer almak isteyen öğretmenler başvurularını ÖSYM görevli işlemler sistesi (GİS) üzerinden tamamladı.

Peki, YKS sınavında görevli olan gözetmenler ne kadar ücret alacak? 2022 YKS gözetmen ücretleri ne kadar? İşte 2022 ÖSYM YKS gözetmen ücret tarifeleri.

ÖSYM sınav görevli ücreti ne zaman yatar 2022: ÖSYM sınav görev ücreti kaç gün sonra yatacak? 2022 yılında ÖSYM sınavlarında görevli olan öğretmenler ücretlerin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. 18-19 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek YKS sınavında görev almak isteyen öğretmenler ÖSYM GİS üzerinden başvuruda bulundu. Aldığı görevin türüne göre ücret alacak. 2022 YKS görev tercih işlemleri https://gis.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM GİS mobil uygulamasından 26 Nisan 2022 saat 10.00'a kadar açılmıştı.

ÖSYM sınav görevlisi ücretleri

ÖSYM sınavlarında görev alan MEB personellerinin 2022 yılında alacağı saatlik sınav ücretleri belli oldu.

2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar?

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Sınav Sorumlu Yard. 397 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Yöneticisi 397 TL



ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Yönetici Yardımcısı 357 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Salon Başkanı 357 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Gözetmen 317 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Yedek Gözetmen 278 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Engelli Gözetmen 436 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Nakil Koruma Görevlisi (Günlük) 496 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Evrak Koruma Görevlisi (8 saat) 238 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Evrak Nakil Görevlisi 317 +

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Güvenlik Görevlisi (Kolluk) 317 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Nüfus Müdürlügü Personeli 198 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Evrak Nakil Görevlisi 317 +

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Güvenlik Görevlisi (Kolluk) 317 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Nüfus Müdürlügü Personeli 198 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Soför 198 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Sınav Sorumlusu (Mahal Dişi) 992 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Kurum Temsilcisi (Günlük) 793 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - %15 Bina Sınav Sorumlusu 595 TL

ÖSYM sınav görev ücreti kaç gün sonra yatacak?

ÖSYM sınav görevli ücretleri 3 ile 7 gün içinde hesaplara yatıyor.