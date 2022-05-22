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İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 2 günde 12 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 2 günde 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında son 2 günde 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da son 2 günde Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Kadıköy'de 8 adres ve 4 araca yapılan operasyonlarda 248 kilogram esrar, 170 kilogram metamfetamin, 123 kilogram kimyasal madde, 42 kilogram marihuana, 7 kilogram eroin ele geçirildi. 12 kişi gözaltında. İstanbul Emniyeti'mize tebrikler." ifadelerini kullandı.

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