Askerliğini uzatana maaş ve tazminat kariye yolu da açılıyor

20 yaşına giren her Türk genci için askerlik süreci de başlıyor. 26 Haziran 2019’da yapılan değişiklikle zorunlu askerlik süresi erbaş ve erler için 6 aya inmişti. Bu süre yedek subay ve yedek astsubaylar için ise 12 ay. Bedelli yapanlar da 1 aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılıyor. Sistem, zorunlu 6 aylık vatani görevini tamamladıktan sonra süreyi uzatarak askeriyede para kazanma ve kariyer yapma imkanı da tanıyor.

Abone ol

Erbaş ve erlerden isteyen, terhise hak kazandığı tarihten itibaren askerliğini 6 ay daha uzattığında, uzatma döneminde asgari ücret kadar maaş veriliyor.

Bu yılki ödeme er, onbaşı ve çavuş için şu anda 4 bin 254 lira. Böylece ikinci 6 ayda toplam 25 bin 524 lira ödeme yapılıyor. Söz konusu ödemeler görev yerine göre değişiyor.

Sınır birliklerinde görev yapanlara ilave ödeme

Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır gibi illerdeki sınır (hudut) birliklerinde görev yapanlara 1.790 lira ilave ödeme, görev tazminatı veriliyor. Ayrıca ikinci 6 aylık dönemde sigorta primini de devlet ödüyor.

Kariyer yolu açık

Erler 6+6 ay olmak üzere toplam 12 aylık (1 yıl) askerliğinin ardından eğer isterse sözleşmeli er olarak da müracaat edebiliyor. Bu durumda da ikinci 6 ay askerlik yaptığından ilk kez sözleşmeli er başvurusunda bulunacaklara göre mülakatta 100 üzerinden ilave 20 puan avantajı sağlanıyor.

Mülakatı kazanıp sözleşmeli er olduğunda yine aynı kişi için arada uzman çavuş (uzman erbaş) alımı yapılacağı zaman, buna da başvurma hakkı doğuyor. Mülakatta başarılı olan sözleşmeli er, bu sefer sözleşmeli uzman erbaşlığa yükseliyor. Sözleşmeli uzman erbaşlığa devam ederken sınav açılırsa ve bu sınavı kazanırsa, sözleşmeli subaylığa geçiş yaparak daha da yükselebiliyor.

Ev alma ve prim kolaylığı

İlk 6 aylık dönemi tamamladıktan sonra ikinci 6 aylık dönemde askerlik yapanlar, bu dönem için askerlik borçlanmasını düşündüklerinde, asgari ücrete karşılık gelen prim tutarını Milli Savunma Bakanlığı karşılıyor.

Askerliğini uzatanlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ev alımında öncelik veriyor. İş kurabilmeleri amacıyla devlet bankalarından uygun faizle kredi sağlanıyor. TSK, ikinci 6 ay silah altında kalana; personel sınavında yüzde 15-20 ilave puan, sözleşmeli personel temininde öncelik, her ay için ilave 1 gün izin gibi haklar sunuyor.

Askerliğini kısa dönem veya yedek subay, yedek astsubay olarak yapacak olanlar, askere giderken işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını alabiliyor. Askerden önce işsizlik maaşına başvuranlar askere gidene kadar maaş alabiliyor. Askerde maaş kesiliyor. Askerlik dönüşü kalan sürede ödeme yapılıyor. Hemen askere gidilmişse dönüşte 30 gün içinde İşkur’a başvurmak gerekiyor. Kaynak: Posta.com.tr