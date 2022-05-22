BIST 2.372
DOLAR 15,87
EURO 16,80
ALTIN 942,56
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak ÖSYM sınav takvimi-2022

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak ÖSYM sınav takvimi-2022

YKS için geri sayım başladı, sınava artık yaklaşık 1 ay kaldı. Sınav heyecanı başlayan öğrenciler YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak merak ediyor. YKS sınav giriş belgesi için tarih verilmedi ancak YKS için giriş yerleri belgesi sınavdan genellikle 14 gün kala açıklanıyor. YKS, TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

Abone ol

Üniversite eğitimi alabilmek için çalışmalarını sürdüren milyonlarca aday YKS için geri sayıma başladı. YKS'ye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bin 409 kişi olarak açıklandı. Her yıl üniversite çağındaki milyonlarca gencin katıldığı YKS için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar gözünü YKS sınav tarihine çevirdi.

YKS sınav yeri ne zaman belli olacak: 

YKS için giriş yerleri belgesi sınavdan 14 gün kala açıklanıyor. Sınav tarihi de göz önüne aldığında giriş belgelerinin 4 Haziran tarihi ya da o hafta içerisinde açıklanacağı söylenebilir.

YKS ne zaman TYT, AYT ne zaman: 

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

YKS'ye kaç kişi girecek: 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 3 milyon 243 bin 425 olduğunu duyurdu.

18 Haziran Cumartesi günü uygulayacak Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409

19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacak Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512

19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacak Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430

ÖNCEKİ HABERLER
Üsküdar Şile Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
Üsküdar Şile Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen sürücü kaza yaptı: 3 yaralı
Üç bakanlık devrede! Kira fiyatlarına düzenleme
Üç bakanlık devrede! Kira fiyatlarına düzenleme
Kılıçdaroğlu gece yarısı paylaştı: Bu saatten sonra değişemem
Kılıçdaroğlu gece yarısı paylaştı: Bu saatten sonra değişemem
Aras Aydın kimdir kaç yaşında aslen nereli? Aras Aydın dizileri listesi-2022
Aras Aydın kimdir kaç yaşında aslen nereli? Aras Aydın dizileri listesi-2022
Ahmet Hakan'dan kameraya bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye 'artistik' tepkisi
Ahmet Hakan'dan kameraya bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye 'artistik' tepkisi
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 muhtemel rakibi belli oldu biri Fenerbahçe'nin dişine göre
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 muhtemel rakibi belli oldu biri Fenerbahçe'nin dişine göre
Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI, Azerbaycan’da
Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar AKINCI, Azerbaycan’da
Juventus, sezonu mağlubiyetle kapattı Merih Demiral'ı takımı Avrupa bileti alamadı
Juventus, sezonu mağlubiyetle kapattı Merih Demiral'ı takımı Avrupa bileti alamadı
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi 3 kişi öldü 41 kişi yaralandı.
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi 3 kişi öldü 41 kişi yaralandı.
Ablası tarafından vurulan genç ağır yaralandı
Ablası tarafından vurulan genç ağır yaralandı