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Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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