Erdoğan'dan trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'dan Konya'ya giden otobüsün Niğde'de kaza yapması sonucu yaşamını yitiren 3 gencin ailesine başsağlığı diledi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.