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Sağlık Bakanlığı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması! Türkiye'de görüldü mü?

Sağlık Bakanlığı'ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması! Türkiye'de görüldü mü?

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Monkeypox (maymun çiçeği) hastalığının yakından takip edildiğini ve Türkiye'de bugüne kadar vaka görülmediğini açıkladı.

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Maymun çiçeği hastalığına ilişkin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Monkeypox, kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Ortopoksvirüs ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklanır. İnsan vakalarının çoğu, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'da görülmüştür.

"14-21 günde kendiliğinden düzelir"
Monkeypox, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla damlacık maruziyeti ile bulaşabilir. Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar ve semptomlar genellikle 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir.

"Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir"
Monkeypox hastalığı ile ilgili gelişmeler DSÖ, Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) çerçevesinde diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir” ifadelerine yer verildi.

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