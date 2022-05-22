Erdoğan "Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz" demişti! Rize-Artvin Havalimanı'nı kaç kişi kullandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışında "Bu uçakların boş gidip gelmesi ne Rizeli'ye ne Artvinli'ye yakışır. Bu uçaklar doldurulmalı ki gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin" dediği Rize-Artvin Havalimanı'nı bir haftada 8 bin 750 yolcu kullandı.

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Rize-Artvin Havalimanı, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete açıldı. Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Rizeli, Artvinli hemşehrilerime sesleniyorum. Bu uçakların boş gidip gelmesi ne Rizeliye ne Artvinliye yakışır. Bu uçaklar doldurulmalı ki gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin. Artık Rize'de, Artvin'de türküler ayrılık değil, kavuşma üzerine söylenecek. Rize'ye 25 milyar TL tutarında yatırım yaptık" demişti.

Bir haftada 8 bin 750 yolcu uçtu

Olgun Kızıltepe'nin haberine göre tüm gözler açılışının ardından havalimanına çevrilmişken bir haftalık yolcu bilgisi ortaya çıktı. Buna göre Rize-Artvin Havalimanı'nı 8 bin 750 yolcu kullandı. Havalimanından günde 3 kez İstanbul Havalimanı'na, 1 kez Ankara Havalimanı'na ve 1 kez de Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiş-geliş seferi yapılıyor.