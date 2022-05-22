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Hac fiyatlari 2022 diyanet kişi başı ücreti kaç para oldu?

Hac fiyatlari 2022 diyanet kişi başı ücreti kaç para oldu?

Binlerce müslümanın korona yasaklarının ardından heyecanla beklediği 2022 Hac takvimi belli oluyor. 2022 yılında Hac ibadeti 7 Haziran'da başlayacak. Peki 2022 yılında hac fiyatları kişi başı kaç para olacak, konaklama ücreti belli oldu mu?

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Tüm dünyayı etkisine altına alınan Koronavirüs sürecinde Hac adaylarının kutsal topraklarına gitmek için bekleyişleri devam ediyordu. Geçtiğimiz günlerde Hac'ca gidiş yolunun açılmasıyla birlikte yeni alınan kararlar oldu. Bu kararlar sonrasında hac yaşının kaç olduğu ve hac fiyatları araştırılmaya başlandı.

Hac tarihi ile ilgili belirsizlik son erdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş öncülüğünde 19 Nisan'da toplanan kurulun Hac yaşı ve Hac kuraları ile ilgili kararlar aldı. Bunun ardından hac fiyatları da merak konusu oldu. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2022 Hac yolculuğuna ilişkin bilgiler netleşti. İşte tüm merak edilenler...

Hac yaşı kaç oldu: Hac yaşı 65 yaş ve altı olarak belirlendi. Verilen bilgiye göre 65 yaş üstü bireyler Hac'ca gidemeyecek.

Hac ne zaman: Hac ve Umre Kurulu'nun verdiği karara göre 2022'de Hac 7 Haziran'da başlayacak.

Bu yıl kura çekilecek mi:  Alınan bilgiye göre, bu sene için yeni bir kura çekimi yapılmayacak. Kontenjanlar, 2020'den devreden uygun koşullardaki kişilerin tercihine bağlı olacak.

2022 Hac fiyatları: Hac fiyatları genellikle Riyal cinsinden belirleniyor. Her yıl hac Her yıl hac fiyatı, kişi başı kişi başı ortalama 16 Bin Riyal (yaklaşık 62 Bin Türk Lirası) ile 22 Bin Riyal (yaklaşık 86 Bin lira) arasında değişiy 86 Bin lira) arasında değişiyordu. Bu fiyat farkının sebebi de kalınan otele ve odada kalan kişi sayısına göre değişiklik gösteriyordu. 2022'de de hac fiyatlarının 16 Bin Riyal ile 22 Bin Riyal arasında olacağı öngörülüyor.

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