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Gaziantepli genç çiftçi kurduğu serada topraksız çilek yetiştiriyor

Gaziantepli genç çiftçi kurduğu serada topraksız çilek yetiştiriyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan Bekir Ardıç, evinin bahçesine kurduğu topraksız serada yıllık 36 ton çilek üretmeyi hedefliyor.

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Amanos Dağları eteğinde bulunan Değirmencik Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde 750 metrekare alanda çok katlı sistemle sera kuran Ardıç, 15 bin çilek fidesiyle topraksız üretim yapıyor.

Ardıç, gazetecilere, birim alanda daha çok verim alındığı için topraksız tarımla "Albion" cinsi çilek üretimine yöneldiklerini belirterek, kurulan otomasyon sistemiyle seradaki ürünü daha kontrollü yetiştirdiklerini ve gelişimini görebildiklerini söyledi.

Kurduğu sera sayesinde yılın her ayı çilek yetiştirilebileceğini anlatan Ardıç, "İlk etapta aylık 3 ton üretimle yıllık 36 ton çilek üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ardıç, bölgede topraksız tarımla serada üretim yapacak çiftçilere de destek verebileceklerini ifade etti.

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