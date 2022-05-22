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Metrobüs durak isimleri 2022 kaç tane durak var? Metrobüs ilk-son durağı neresi?

Metrobüs durak isimleri 2022 kaç tane durak var? Metrobüs ilk-son durağı neresi?

İSTANBUL'da ulaşım ücretlerine gelen zammın ardından metrobüsü kullanan birçok vatandaş. Metrobüs durak sayısını ve metrobüs durak isimlerini araştırmaya başladı. Gün içinde binlerce insanın ulaşım için kullandığı metrobüs ilk durağı Beylikdüzü ve Söğütlüçeşme'dir. Metrobüs hattında toplam 44 durak vardır.

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İSTANBUL'da en çok tercih edilen toplu ulaşım araçlarından biri olan metrobüs hattını gün içinde binlerce insan kullanıyor. Trafiğe takılmadan yaklaşık 50 km uzunlukta hattı olan metrobüs durakları ve durak isimleri merak konusu oldu. İlk durağı İstanbul Avrupa Yakası'nda olan Beylikdüzü'nden başlayan metrobüs hattının son durağı Söğütçeşme'dir. Metrobüs hattında toplam 44 durak vardır. 

Toplamda 44 duraktan oluşan güzergah üzerinde farklı sefer yapan hatlar bulunmaktadır. Bu hatlar 34, 34A, 34AS, 34B, 34BZ, 34C, 34G, 34U, 34T ve 34Z hatlarıdır. 34G hattı geçe saatlerinde 15-20 dakika aralıklar sefer düzenlemektedir.

 

Metrobüs Durakları ve İsimleri 2022

- Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)
- Beykent
- Cumhuriyet Mahallesi
- Beylikdüzü Belediye
- Beylikdüzü
- Güzelyurt
- Haramidere
- Haramidere Sanayi
- Saadetdere Mahallesi
- Mustafa Kemalpaşa
- Cihangir – Üniversite Mahallesi
- Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü
- Şükrübey
- Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri
- Küçükçekmece
- Cennet Mahallesi
- Florya
- Beşyol
- Sefaköy
- Yenibosna
- Şirinevler (Ataköy)
- Bahçelievler
- İncirli – Ömür (Bakırköy)
- Zeytinburnu
- Merter
- Cevizlibağ
- Topkapı
- Bayrampaşa – Maltepe
- Edirnekapı
- Ayvansaray – Eyüpsultan
- Halıcıoğlu
- Okmeydanı
- Darülaceze – PERPA
- Okmeydanı Hastane
- Çağlayan (Adliye)
- Mecidiyeköy
- Zincirlikuyu
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Burhaniye
- Altunizade
- Acıbadem
- Uzunçayır
- Fikirtepe
- Söğütlüçeşme (Kadıköy)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, ulaşıma zam kararı çıkmıştı. Elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36 ,servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, oy çokluğuyla kabul edildi. İşte, İETT'nin güncel metrobüs, metro ve otobüs bileti tarifesi...

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