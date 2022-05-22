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YKS sınavı 2022 ne zaman YKS oturumları AYT-TYT kaç dakika sürecek?

YKS sınavı 2022 ne zaman YKS oturumları AYT-TYT kaç dakika sürecek?

YKS için geri sayım başladı, sınava artık yaklaşık 1 ay kaldı. Sınav heyecanı başlayan öğrenciler YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak merak ediyor. YKS sınav giriş belgesi için tarih verilmedi ancak YKS için giriş yerleri belgesi sınavdan genellikle 14 gün kala açıklanıyor. YKS, TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

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Üniversite eğitimi alabilmek için çalışmalarını sürdüren milyonlarca aday YKS için geri sayıma başladı. YKS'ye başvuran aday sayısı 3 milyon 243 bin 409 kişi olarak açıklandı. Her yıl üniversite çağındaki milyonlarca gencin katıldığı YKS için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar gözünü YKS sınav tarihine çevirdi.

YKS sınav yeri ne zaman belli olacak: 

YKS için giriş yerleri belgesi sınavdan 14 gün kala açıklanıyor. Sınav tarihi de göz önüne aldığında giriş belgelerinin 4 Haziran tarihi ya da o hafta içerisinde açıklanacağı söylenebilir.

YKS ne zaman TYT, AYT ne zaman: 

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

YKS'ye kaç kişi girecek: 

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye başvuran adayların sayısının 3 milyon 243 bin 425 olduğunu duyurdu.

18 Haziran Cumartesi günü uygulayacak Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409

19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacak Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512

19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacak Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430

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