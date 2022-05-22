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15 yıl sonra ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e gidiyor

15 yıl sonra ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 25 Mayıs Çarşamba günü İsrail'e gidecek. Bu ziyaret Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak.

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Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecinde yeni haftada önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e gidecek. Bu ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra bir ilk olacak.

NTV'de yer alan habere göre kritik ziyaret 25 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek.

Çavuşoğlu İsrail ziyareti öncesinde ise 24 Mayıs Salı günü Filistin'de temaslarda bulunacak.

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