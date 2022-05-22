ABD Büyükelçisi Flake Dışişleri'ne çağrıldı CHP mitingi öncesi yayınlanan uyarıya tepki gösterildi

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak CHP'nin İstanbul mitingi öncesi büyükelçiliğin yayımladığı provokatif uyarıya tepki gösterildi.

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ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'a, İstanbul'daki miting öncesi Büyükelçiliğin yayınladığı gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık iletildi.

Söz konusu mitingin dün sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği ve herhangi bir olayın yaşanmadığı vurgulandı. Kaynaklar tarafından "Sanki önemli bir problem varmış gibi yansıtılması kabul edilemez." denildi.

"Kabul edilemez"

Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada şöyle denildi: "ABD Büyükelçiliğince dün (21 Mayıs) İstanbul'da düzenlenen bir miting öncesinde yayınlanan gösteri uyarısından duyduğumuz rahatsızlık bugün (22 Mayıs) Bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi Jeff Flake'e iletilmiştir.

Büyükelçi Flake'e, sözkonusu gösteri uyarısında, bu tür mitinglerde emniyet birimlerimiz tarafından alınan önlemler hakkında asılsız iddiaların yer aldığı belirtilerek, bu husustaki rahatsızlığımız ifade edilmiştir.

Büyükelçi'ye kolluk kuvvetlerince orantısız güç kullanımının ciddi bir sorun olduğu ABD'de bu nedenle yaşanan olaylar ortadayken, siyasi parti mitinglerinin demokrasimizin köklü bir geleneğini oluşturduğu ülkemizde bu konuda sanki önemli bir problem varmış izlenimi yaratılmasının kabul edilemez olduğu, nitekim sözkonusu mitingin dün sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği ve herhangi bir olayın yaşanmadığı vurgulanmıştır.

Büyükelçi Flake'e ayrıca, ABD makamlarınca kendi vatandaşlarına yönelik olarak bundan sonra yayınlanabilecek seyahat / gösteri uyarılarının gerçekler dikkate alınarak hazırlanmasını beklediğimiz iletilmiştir."

"Şiddete dönüşebilir"

Cumartesi günü Maltepe ilçesinde gerçekleşecek olan miting hazırlıkları devam ederken ABD Büyükelçiliğinden vatandaşlarına dikkat çeken bir uyarı gelmişti. Büyükelçiliğin uyarısında şu ifadeler yer almıştı:

"21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının."