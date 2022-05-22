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İzmir'de iki ilçede orman yangını çıktı! Alevlere müdahale ediliyor

İzmir'de iki ilçede orman yangını çıktı! Alevlere müdahale ediliyor

 İZMİR'in Urla ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

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Urla ilçesi Gerence Körfezi civarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahaleye başladı.

Dikili ilçesinde de Baraj mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozerle müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgelerde alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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