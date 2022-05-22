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Fahiş kira artışları! Bakan Bozdağ açıkladı: Bakanlıklar çalışıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fahiş kira artışları! Bakan Bozdağ açıkladı: Bakanlıklar çalışıyor

Fahiş kira artışları son zamanların en çok tartışılan konuları arasında yer alıyor. Bakan Bozdağ kiralarla ilgili kanunlardaki hükümlerde ortaya konulan bir standardın bulunduğunu söyledi bakanlıkların konuya ilişkin çalışmaları olduğunu belirtti.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kanal 7'deki Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bazı konut sahiplerinin kiracıları birtakım bahanelerle evinden çıkarmalarına ilişkin soru üzerine Bozdağ, Borçlar Kanunu'nda kiracıları koruyan önemli hükümlerin yer aldığı yanıtını verdi.

"Çalışmalara katkı veriyoruz"
Son zamanlarda büyükşehirler başta olmak üzere pek çok yerde kiracıları zorlayan, onları zorla çıkarmak isteyen ve kiracıların karşılayamayacağı miktarda kira artışı talep eden ev sahiplerinin olduğuna ilişkin ciddi haberlerin bulunduğuna değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Tabii bu konu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın konusu. Onlar bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber çalışma yapıyorlar. Adalet Bakanlığı olarak da bu çalışmalara katkı veriyoruz. Çalışma henüz bitmiş değil, sürüyor ama bu konuyla ilgili ortada bir mesele var. Bu meseleye de vaziyet ediliyor."

"Kiracıyı da ev sahibini de koruyor"
Bozdağ, kiralarla ilgili kanunlardaki hükümlerde ortaya konulan bir standardın bulunduğunu hatırlatarak, "Tamamen serbest sözleşme ilkeleri çerçevesinde kiralayan ile kiracı arasındaki ilişkiyle şekilleniyor ama yasa bu noktada asgari müşterekleri ve usulü ortaya koyuyor. Haksızlık yapmak isteyene karşı kiracıyı da koruyor. Ev sahibini de kiracıya karşı koruyan pek çok hüküm var." dedi.

"Bakanlıklar çalışıyor"
Olası bir düzenlemede nelerin yer alacağına değinen Bozdağ, "Hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül ortaya çıkarsa bu formülle ilgili adım atabiliriz ama şu anda henüz böyle bir formül ortaya çıkmış değil, ilgili bakanlıklar çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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