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Türkiye'ye bir dev geldi! 4 bin 281 yolcusu var içinde yok yok

Türkiye'ye bir dev geldi! 4 bin 281 yolcusu var içinde yok yok

Bahama bandıralı dev kruvaziyer Odyssey of the Seas, 4 bin 281 yolcusuyla Aydın'ın Kuşadası ilçesine yanaştı. Ege Port Limanı'na demirleyen 347 metre uzunluğundaki lüks turistik yolcu gemisinden yolcularla birlikte 1800 mürettebat indi.

Türkiye'ye bir dev geldi! 4 bin 281 yolcusu var içinde yok yok

Geçen yıl denize indirilen Royal Carriabean Cruise Lines'a ait Odyssey of the Seas'te, yolcu kullanımı için 14 güverte, 15 restoran, 2 havuz ve 2 bin 105 kabin bulunduğu belirtildi.

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Türkiye'ye bir dev geldi! 4 bin 281 yolcusu var içinde yok yok

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü ve Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Aziz Güngör, Odyssey of the Seas'ın bugüne kadar Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi olduğunu söyledi.

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Türkiye'ye bir dev geldi! 4 bin 281 yolcusu var içinde yok yok

Geminin bu yıl Kuşadası'na 16 sefer yapmayı planladığını belirten Güngör, şöyle dedi:

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Türkiye'ye bir dev geldi! 4 bin 281 yolcusu var içinde yok yok

"Ege Port Kuşadası olarak sezon boyunca dünyanın en büyük gemilerine ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Binlerce yolcu taşıyan dünyanın bu en büyük gemilerini misafir ediyor olmak Akdeniz’in en önemli kruvaziyer destinasyonlarından biri olan ülkemize ve Kuşadası’na olan yoğun ilginin en açık göstergesidir."

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