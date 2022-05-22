Türkiye'ye bir dev geldi! 4 bin 281 yolcusu var içinde yok yok

"Ege Port Kuşadası olarak sezon boyunca dünyanın en büyük gemilerine ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Binlerce yolcu taşıyan dünyanın bu en büyük gemilerini misafir ediyor olmak Akdeniz’in en önemli kruvaziyer destinasyonlarından biri olan ülkemize ve Kuşadası’na olan yoğun ilginin en açık göstergesidir."