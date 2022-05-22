Kripto para balonu patladı mı? 1 trilyon dolar buhar oldu

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre nisan başında 2.1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1.2 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

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Yapısı gereği ortaya çıktığı günden bu yana birçok kez sert iniş ve çıkışın yaşandığı kripto para piyasası enflasyondaki artış ve bu paralelde oluşan yüksek faiz ortamı ile kasım ayından bu yana ağır darbe aldı. Yüksek enflasyonist ortamda riskli varlıklardan kaçışın ivme kazanmasıyla başlayan düşüşe Luna'da son yaşananlar da eklenince güvenilirliğin sorgulandığı piyasada Bitcoin ve Ethereum da üst üste 7'nci haftayı da kayıpla tamamladı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre nisan başında 2.1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1.2 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin, 558.6 milyar dolarla en yüksek piyasa değerine sahip kripto varlık olurken ikinci sırada 237.6 milyar dolarla Ethereum geliyor.

44 bin 500 dolar erime

Geçen yılın kasım ayında 69 bin doları aşarak rekor kıran Bitcoin'in fiyatı bu ay piyasada oluşan istikrarsızlık ortamı ile 24 bin 500 dolara kadar gerileyerek 1.5 yılın en dip seviyesini gördü. 29 bin 100 dolar seviyelerinde dengelenen Bitcoin'de 7 haftalık kayıp yüzde 40'a dayandı.

Kripto paralar arasında en yüksek ikinci piyasa değerine sahip Ethereum'un fiyatı da geçen yılın kasım ayında 4 bin 870 dolarla zirveyi görmüş, o tarihten sonra düşüş trendine girmişti. Sabit coinlerdeki düşüşün sıçramasıyla nisan başında bulunduğu 3 bin 590 dolar seviyelerinden 1925 dolara kadar gerileyen Ethereum'un fiyatı arka arkaya 7. haftayı da kayıpla kapatarak 1960 dolar seviyesinde dengelendi. Ethereum'da söz konusu 7 haftanın kaybı yüzde 45 oldu.