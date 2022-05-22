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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Firari son sanık yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Firari son sanık yakalandı

Ünlü sunucu Ece Erken ile evli olan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy balıkçılar çarşısındaki restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin aranan firari son sanık yakalandı.

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İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy balıkçılar çarşısındaki restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan firari sanık Serkan D.'nin yerini belirledi. Esenyurt'ta gözaltına alınan sanık İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Serkan D.'nin 'tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'silahla kasten yaralamaya iştirak ve silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs' suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Olayın geçmişi

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında biri firari 19 sanık hakkında dava açmıştı. Hazırlanan iddianamede 2 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya, 8 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6'şar aya, 8 sanığın 5'er yıla, bir sanığın da 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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