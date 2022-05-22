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ABD medyası yazdı: Erdoğan'ı NATO'da karşımıza almamalıyız

ABD medyası yazdı: Erdoğan'ı NATO'da karşımıza almamalıyız

ABD basınından The Hill gazetesi NATO'daki duruma ilişkin bir analiz yayımladı. Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk konusunda Türkiye'nin önemli bir konuma sahip olduğu belirtildi.

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TÜRKİYE, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşını sona erdirilmesine ilişkin diplomatik çabalarıyla dikkat çekiyor. Türkiye ayrıca İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğine terör örgütü unsurlarının bu ülkelerdeki varlığı nedeniyle karşı çıkarak somut adımlar atılmasını istiyor.

ABD basınından The Hill gazetesi NATO'daki duruma ilişkin bir analiz yayınladı. Yazıda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmalarına karşı çıkarak ABD ve müttefiklerini 'hayal kırıklığına uğrattığı' görüşü paylaşıldı. Bu durumun ABD Başkanı Joe Biden'in Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya göndermek istediği 'birlik mesajını karmaşık hale getirdiği' savunuldu.

"Türkiye barış görüşmeleri için tek mekan"
"Rusya'ya karşı diplomatik zafer Erdoğan'ın İskandinav ülkelerinin terör gruplarını barındırdığı suçlamalarıyla gölgelendi" şeklinde ifadeye yer verildi. NATO üyelerinin yeni katılımları oy birliğiyle kabul etmesi gerektiği hatırlatılarak, "ABD, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmesine ev sahipliği yapmak için tek mekan olduğunu kabul ediyor" denildi.

"Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak bizim çıkarımıza"
Senatör Ben Cardin, "Türkiye önemli bir NATO müttefiki. Türkiye'de çok önemli askeri tesislerimiz var. Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak bizim çıkarımıza" diye konuştu. Cardin ayrıca Türkiye'nin Ukrayna konusunda 'iyi bir ortak olduğunu' sözlerine ekledi.

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