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Şampiyon Trabzonspor son maçını kaybetti! Başakşehir'e Avrupa vizesi çıktı

Şampiyon Trabzonspor son maçını kaybetti! Başakşehir'e Avrupa vizesi çıktı

Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Trabzonspor, konuk olduğu Başakşehir'e 3-1 yenildi. Ev sahibinin gollerini Okaka, Epureanu ve Serdar Gürler atarken konuk ekibin tek sayısını Nwakaeme kaydetti. Sezonu 81 puanla zirvede tamamlayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. 65 puanla sezonu 4. sırada bitiren Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi biletini cebine koydu.

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11. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Mahmut Tekdemir'in ceza sahasına yaptığı ortada altı pas önünde müsait durumdaki Okaka kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

21. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Trezeguet kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Epureanu fileleri havalandırdı: 2-0

42. dakikada Başakşehir üçüncü golünü buldu. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında Trezeguet'in uzun pasıyla Trabzonspor savunmasının arkasında topla buluşan Serdar, meşin yuvarlağı düzeltti. Siopis'ten de topu kurtaran Serdar'in ceza sahası içinden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısını 3-0'lık skorla Başakşehir önde bitirdi.

47. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Bakasetas çok sert bir vuruş yaparken meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

53. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Başakşehir savunmasından seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Yusuf Erdoğan sol çaprazdan çok sert vururken kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

56. dakikada gelişen Başakşehir atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Caiçara altı pas önündeki Trezeguet'ye yerden pasını verdi. Trezeguet'in gelişine vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

59. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye indirdi. Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada kafalardan seken meşin yuvarlak Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 3-1

82. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Kouassi'nin sağ kanattan sert ortasına Djaniny altı pas önünde kafayı vurdu. Kaleci Volkan son anda topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı 3-1'lik skorla Başakşehir kazandı.

Başakşehir: 3 - 1 :Trabzonspor

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Erdinç Sezertam

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci (Dk. 62 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler (Dk. 78 Deniz Türüç), Aleksic (Dk. 78 Salih Uçan), Trezeguet (Dk. 90 Ömer Ali Şahiner), Okaka (Dk. 90 Chadli)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo (Dk. 46 Hüseyin Türkmen), İsmail Köybaşı (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Berat Özdemir (Dk. 46 Djaniny), Siopis (Dk. 83 Koita), Bakasetas, Visca (Dk. 71 Kouassi), Nwakaeme, Cornelius

Goller: Dk. 11 Okaka, Dk. 31 Epureanu, Dk. 42 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Dk. 59 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Okaka, Dk. 78 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)

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