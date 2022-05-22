İngiltere'de şampiyon Manchester City! İlkay Gündoğan tarih yazdı

İNGİLTERE Premier Lig'de Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde şampiyonluğuna ulaştı. Sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Aston Villa'yı 5 dakikada bulduğu üç golle 3-2 mağlup eden City'de sonradan oyuna girip iki gol atan İlkay Gündoğan kahraman oldu.Abone ol
İNGİLTERE Premier Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya taşınırken Manchester City ile Liverpool arasındaki kıyasıya yarış son dakikalara kadar sürdü.
Manchester City, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa'yı konuk etti. 37. dakikada Aston Villa, Matty Cash'in golüyle 1-0 öne geçti ve tribünleri sessizliğe boğdu. İlk yarı böyle biterken 69. dakikada bu kez eski bir Liverpool yıldızı Coutinho konuk ekibi 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.
İlkay Gündoğan kahraman oldu
68. dakikada oyuna dahil olan Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, 76. dakikada farkı ikiye indirirken 78. dakikada Rodri beraberlik golünü kaydetti. 81. dakikada İlkay Gündoğan bir kez daha sahneye çıktı.
Kalan dakikalarda City skoru korudu ve Liverpool'un Wolverhampton'ı mağlup etmesine rağmen 93 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Liverpool'a galibiyet yetmedi
Şampiyonluk yarışının diğer ayağında ise Liverpool, konuk ettiği Wolverhampton'u 3-1 mağlup etti. 3. dakikada Pedro Lomba Neto'nun golüyle geriye düşen Liverpool'u 24'te Mane, 84'te Salah ve 89'da Robertson galibiyete taşıdı. Bu sonuçla 92 puana yükselen Liverpool, sezonu 2. sırada tamamladı.