İngiltere'de şampiyon Manchester City! İlkay Gündoğan tarih yazdı

İNGİLTERE Premier Lig'de Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde şampiyonluğuna ulaştı. Sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Aston Villa'yı 5 dakikada bulduğu üç golle 3-2 mağlup eden City'de sonradan oyuna girip iki gol atan İlkay Gündoğan kahraman oldu.

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İNGİLTERE Premier Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya taşınırken Manchester City ile Liverpool arasındaki kıyasıya yarış son dakikalara kadar sürdü.

Manchester City, Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa'yı konuk etti. 37. dakikada Aston Villa, Matty Cash'in golüyle 1-0 öne geçti ve tribünleri sessizliğe boğdu. İlk yarı böyle biterken 69. dakikada bu kez eski bir Liverpool yıldızı Coutinho konuk ekibi 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

İlkay Gündoğan kahraman oldu

68. dakikada oyuna dahil olan Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, 76. dakikada farkı ikiye indirirken 78. dakikada Rodri beraberlik golünü kaydetti. 81. dakikada İlkay Gündoğan bir kez daha sahneye çıktı.

Kalan dakikalarda City skoru korudu ve Liverpool'un Wolverhampton'ı mağlup etmesine rağmen 93 puanla şampiyonluğa ulaştı.