Balotelli 5 golle yıldızlaştı! Adana Demirspor konuk ettiği Göztepe'yi çok farklı geçti
Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Göztepe'yi 7-0 mağlup etti. İtalyan yıldız Balotelli'nin 5 gol attığı maçta ev sahibinin diğer sayılarını Atakan Çankaya (KK) ve Erhun Aksel Öztümer kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 55 yapan Adana Demirspor sezonu 9. sırada tamamladı. Önceki haftalarda küme düşmesi kesinleşen Göztepe ise 28 puanla 19. sırada yer buldu.Abone ol
25. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Kendi sahasından savunmanın arkasına atılan topla buluşan Vargas'ın ceza sahası içinde yerden ortası sonrası araya girmek isteyen Atakan Çankaya'nın ters vuruşunda top Göztepe ağlarıyla buluştu: 1-0
33. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ceza sahasına ara pasında topla buluşan Balotelli'nin kale sahası çizgisi üzerinde yerden vuruşunda kaleci Arda Özçimen'in yanından geçen top ağlara gitti: 2-0
36. dakikada Adana Demirspor üçüncü gole ulaştı. Vargas'ın ceza sahası içinde kale sahasına doğru ortasına Balotelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0
44. dakikada Adana Demirspor dördüncü golü buldu. Vargas'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Yunus Akgün pasını Baloteli'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0
45. dakikada Adana Demirspor farkı 5'e çıkardı. Santranın ardından Efe Can Saçıkara'nın pasında Mihojevic topu ayağının altından kaçırdı. Topu takip eden Erhun Aksel Öztümer'in vuruşunda top filelere gitti: 5-0
Maçın ilk yarısını Adana Demirspor beş farkla önde bitirdi.
61. dakikada Adana Demirspor altıncı gole ulaştı. Vargas'ın ara pasında sağ kanatta topla buluşan Akintola'nın yerden ortasına kale sahası çizgisindeki Balotelli'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 6-0
70. dakikada Adana Demirspor farkı 7'ye çıkardı. Balotelli çalımlarla girdiği ceza sahası içinde kale sahası sol çaprazına kadar gelip yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 7-0
89. dakikada Efe Can Saçıkara'nın kullandığı kornerde Kahraman Demirtaş'ın kafa vuruşu sonrası top direkten döndü.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor maçı 7-0 kazandı.
Adana Demirspor: 7 - 0 :Göztepe
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Adem Cinek, Bilal Gölen, Kamil Çetin
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Samet Akaydın (Dk. 72 Semih Güler), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 46 Deli), Alper Uludağ, Gökhan İnler, Mustafa Kapı (Dk. 72 Ali Boyacı), Yunus Akgün (Dk. 82 Rassoul), Erhun Aksel Öztümer (Dk. 54 Akintola), Vargas, Balotelli
Göztepe: Arda Özçimen, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Mihojevic, Kerim Alıcı (Dk. 46 Baku), Efe Can Saçıkara, Yalçın Kayan (Dk. 90 Atalay Çayırlı), Berkan Emir, Tijanic (Dk. 90 Yusuf Talum), Ege Özkayımoğlu (Dk. 90 Yunus Toplu), Di Santo (Dk. 82 İzzet Furkan Malak)
Goller: Dk. 25 Atakan Çankaya (KK), Dk. 33, 36, 44, 61 ve 70 Balotelli, Dk. 45 Erhun Aksel Öztümer (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Dk. 74 Yalçın Kayan, Dk. 80 Berkan Emir (Göztepe)