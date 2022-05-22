BIST 2.372
DOLAR 15,87
EURO 16,80
ALTIN 942,56
HABER /  SPOR

Balotelli 5 golle yıldızlaştı! Adana Demirspor konuk ettiği Göztepe'yi çok farklı geçti

Balotelli 5 golle yıldızlaştı! Adana Demirspor konuk ettiği Göztepe'yi çok farklı geçti

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Göztepe'yi 7-0 mağlup etti. İtalyan yıldız Balotelli'nin 5 gol attığı maçta ev sahibinin diğer sayılarını Atakan Çankaya (KK) ve Erhun Aksel Öztümer kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 55 yapan Adana Demirspor sezonu 9. sırada tamamladı. Önceki haftalarda küme düşmesi kesinleşen Göztepe ise 28 puanla 19. sırada yer buldu.

Abone ol

25. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Kendi sahasından savunmanın arkasına atılan topla buluşan Vargas'ın ceza sahası içinde yerden ortası sonrası araya girmek isteyen Atakan Çankaya'nın ters vuruşunda top Göztepe ağlarıyla buluştu: 1-0

33. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ceza sahasına ara pasında topla buluşan Balotelli'nin kale sahası çizgisi üzerinde yerden vuruşunda kaleci Arda Özçimen'in yanından geçen top ağlara gitti: 2-0

36. dakikada Adana Demirspor üçüncü gole ulaştı. Vargas'ın ceza sahası içinde kale sahasına doğru ortasına Balotelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0

44. dakikada Adana Demirspor dördüncü golü buldu. Vargas'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Yunus Akgün pasını Baloteli'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0

45. dakikada Adana Demirspor farkı 5'e çıkardı. Santranın ardından Efe Can Saçıkara'nın pasında Mihojevic topu ayağının altından kaçırdı. Topu takip eden Erhun Aksel Öztümer'in vuruşunda top filelere gitti: 5-0

Maçın ilk yarısını Adana Demirspor beş farkla önde bitirdi.

61. dakikada Adana Demirspor altıncı gole ulaştı. Vargas'ın ara pasında sağ kanatta topla buluşan Akintola'nın yerden ortasına kale sahası çizgisindeki Balotelli'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 6-0

70. dakikada Adana Demirspor farkı 7'ye çıkardı. Balotelli çalımlarla girdiği ceza sahası içinde kale sahası sol çaprazına kadar gelip yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 7-0

89. dakikada Efe Can Saçıkara'nın kullandığı kornerde Kahraman Demirtaş'ın kafa vuruşu sonrası top direkten döndü.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor maçı 7-0 kazandı.

Adana Demirspor: 7 - 0 :Göztepe

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Adem Cinek, Bilal Gölen, Kamil Çetin

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Samet Akaydın (Dk. 72 Semih Güler), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 46 Deli), Alper Uludağ, Gökhan İnler, Mustafa Kapı (Dk. 72 Ali Boyacı), Yunus Akgün (Dk. 82 Rassoul), Erhun Aksel Öztümer (Dk. 54 Akintola), Vargas, Balotelli

Göztepe​​​​​​​: Arda Özçimen, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Mihojevic, Kerim Alıcı (Dk. 46 Baku), Efe Can Saçıkara, Yalçın Kayan (Dk. 90 Atalay Çayırlı), Berkan Emir, Tijanic (Dk. 90 Yusuf Talum), Ege Özkayımoğlu (Dk. 90 Yunus Toplu), Di Santo (Dk. 82 İzzet Furkan Malak)

Goller: Dk. 25 Atakan Çankaya (KK), Dk. 33, 36, 44, 61 ve 70 Balotelli, Dk. 45 Erhun Aksel Öztümer (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Dk. 74 Yalçın Kayan, Dk. 80 Berkan Emir (Göztepe)

ÖNCEKİ HABERLER
Alanyaspor konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti
Alanyaspor konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti
İngiltere'de şampiyon Manchester City! İlkay Gündoğan tarih yazdı
İngiltere'de şampiyon Manchester City! İlkay Gündoğan tarih yazdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan maymun çiçeği paylaşımı: Pandemiye yol açmaz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan maymun çiçeği paylaşımı: Pandemiye yol açmaz
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Firari son sanık yakalandı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Firari son sanık yakalandı
Karadeniz gazında yeni aşama! Türkiye'ye 25 yıl boyunca yetecek
Karadeniz gazında yeni aşama! Türkiye'ye 25 yıl boyunca yetecek
ABD medyası yazdı: Erdoğan'ı NATO'da karşımıza almamalıyız
ABD medyası yazdı: Erdoğan'ı NATO'da karşımıza almamalıyız
Kripto para balonu patladı mı? 1 trilyon dolar buhar oldu
Kripto para balonu patladı mı? 1 trilyon dolar buhar oldu
Türkiye'den ABD'ye misilleme! Dışişleri ve emniyetten açıklamalar peş peşe geldi
Türkiye'den ABD'ye misilleme! Dışişleri ve emniyetten açıklamalar peş peşe geldi
15 yıl sonra ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e gidiyor
15 yıl sonra ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e gidiyor
Ne zaman emekli olurum prim gün sayısı hesaplama 2021
Ne zaman emekli olurum prim gün sayısı hesaplama 2021