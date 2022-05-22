BIST 2.372
DOLAR 15,87
EURO 16,80
ALTIN 942,56
HABER /  SPOR

Alanyaspor konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti

Alanyaspor konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Alanyaspor, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. Puanını 65 yapan Alanyaspor sezonu 5. sırada tamamlarken Fatih Karagümrük ise 57 puanla 8. sırada yer buldu.

Abone ol

9. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Emre Mor'un şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında savunma topu kornere uzaklaştırdı.

18. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Diedhiou'nun vuruşunda top direkten döndü. Atağın devamında ikili mücadelede Diedhiou yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 19. dakikada topun başına geçen Diedhiou'nun vuruşunu kaleci Viviano çıkardı.

38. dakikada Alanyaspor öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından kullanılan serbest vuruşta Burak'tan seken topu önünde bulan Efecan Karaca'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan arka direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

44. dakikada soldan ceza sahasına giren ve rakibinden sıyrılan Adnan Uğur'un plase şutunda kaleci Serkan topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada soldan Candeias'ın yerden ortasına penaltı noktası civarında Efecan Karaca'nın sol ayağıyla şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

55. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışında yerden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

85. dakikada Musa'nın pasıyla penaltı noktası civarında müsait durumda topla buluşan Samed Onur'un yerden şutunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fatih Karagümrük: 0 - 1 Alanyaspor

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia (Dk. 86 Bistrovic), Adnan Uğur (Dk. 66 Jimmy Durmaz), Karamoh (Dk. 74 Samed Onur), Emre Mor (Dk. 74 Levent Mercan), Borini (Dk. 74 Musa), Pesic

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran (Dk. 87 Çağan Kayra Erciyas), Furkan Bayır, Awaziem, Fatih Aksoy, Fer (Dk. 75 İsmail Zehir), Umut Güneş (Dk. 86 Emirhan Aydoğan), Efecan Karaca, Novais, Candeias (Dk. 75 Oğuz Aydın), Diedhiou (Dk. 62 Eduardo)

Gol: Dk. 38 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Awaziem, Dk. 55 Fer (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90+2 Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük)

ÖNCEKİ HABERLER
Ana gündem NATO olacak! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
Ana gündem NATO olacak! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan maymun çiçeği paylaşımı: Pandemiye yol açmaz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan maymun çiçeği paylaşımı: Pandemiye yol açmaz
Şampiyon Trabzonspor son maçını kaybetti! Başakşehir'e Avrupa vizesi çıktı
Şampiyon Trabzonspor son maçını kaybetti! Başakşehir'e Avrupa vizesi çıktı
Karadeniz gazında yeni aşama! Türkiye'ye 25 yıl boyunca yetecek
Karadeniz gazında yeni aşama! Türkiye'ye 25 yıl boyunca yetecek
Kripto para balonu patladı mı? 1 trilyon dolar buhar oldu
Kripto para balonu patladı mı? 1 trilyon dolar buhar oldu
Türkiye'den ABD'ye misilleme! Dışişleri ve emniyetten açıklamalar peş peşe geldi
Türkiye'den ABD'ye misilleme! Dışişleri ve emniyetten açıklamalar peş peşe geldi
15 yıl sonra ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e gidiyor
15 yıl sonra ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e gidiyor
Ne zaman emekli olurum prim gün sayısı hesaplama 2021
Ne zaman emekli olurum prim gün sayısı hesaplama 2021
Fahiş kira artışları! Bakan Bozdağ açıkladı: Bakanlıklar çalışıyor
Fahiş kira artışları! Bakan Bozdağ açıkladı: Bakanlıklar çalışıyor
Turkovac'ı geliştiren Prof. Özdarendeli'den dikkat çeken sözler! Pandemi bitiyor mu?
Turkovac'ı geliştiren Prof. Özdarendeli'den dikkat çeken sözler! Pandemi bitiyor mu?