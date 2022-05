Cem Küçük ve İsmail Saymaz aynı şeyi yazdı! Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı!

CHP'nin Maltepe mitinginin ardından Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ile Halk TV yazarı İsmail Saymaz aynı şeyi yazdı. Kılıçdaroğlu bu mitingle "cumhurbaşkanı adayıyım" dedi...

Abone ol

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Maltepe'de yapılan Milletin Sesi mitinginden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için, "Kemal Bey'in adaylığı şimdiden hayırlı olsun. Merak edilen tek şey adaylığını resmen ne zaman ilan edeceği..." yorumunu yaptı. Küçük, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Geriye Meral Hanım ve Kılıçdaroğlu kalıyor!

"Cumartesi günkü İstanbul Maltepe’deki CHP mitingi Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan ettiği anlamına geliyor. Hâlâ öyle değil diyen var mı, bilmiyorum. Zaten hepsi üç dört adaydan bahsediyoruz. Ekrem Bey'in adaylığı iyice zora düştü. Mansur Bey hep sessiz... Geriye Meral Hanım ve Kemal Bey kalıyor."

2023 seçimlerinde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak!

"Özetlemek gerekirse bugüne kadar hep birinci tekil şahıs konuşan ve şöyle şöyle yapacağım diyen Kemal Kılıçdaroğlu elini daha açık oynuyor. CHP’de konuştuğunuz hiçbir isim de, 'Kemal Bey aday değildir' diyemiyor. Hepsi artık kesin olarak Kemal Bey'in aday olduğundan bahsediyor. Burası Türkiye. Her şey her an değişir. Temkinli olmak lazım. Şu an görünen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde yarışacaklar..."