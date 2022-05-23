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AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor! 3 yıl sonra bir ilk gündem seçime hazırlık

AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor! 3 yıl sonra bir ilk gündem seçime hazırlık

AK Parti, Covid-19 salgının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 3,4, 5 Haziran’da Kızılcahamam'da istişare ve değerlendirme toplantısı düzenleyecek.

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2023 seçimi için hummalı çalışmalar yürüten AK Parti, koronavirüs nedeniyle en son 2019'da yaptığı istişare değerlendirme toplantısını 3 yılın ardından geniş katılımla gerçekleştirecek. Toplantıda 2023 seçimlerinden ekonomiye, dış politikadan sığınmacılara kadar Türkiye'nin gündemindeki önemli başlıklar değerlendirilecek.

AK Parti'nin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 4-6 Ekim 2019'da "Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vakti" temasıyla yapılmıştı. Kovid-19 salgınının ardından yapılacak 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, AK Parti'nin 2023 seçimlerine yönelik hazırlıkları masaya yatırılacak, genel merkez ve teşkilatların çalışmaları değerlendirilecek.

Kızılcahamam'da 3 gün sürecek toplantıya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekilleri, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, birim başkan yardımcıları, bakan ve bakan yardımcıları katılacak. 

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