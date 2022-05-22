İtalya'da 11 yıl sonra Milan şampiyon oldu! İbrahimovic detayı dikkat çekti

İTALYA Serie A'nın 38. haftasında Milan, Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı ve ligdeki 19. şampiyonluğunu kazandı. Milan'ın son şampiyonluğunda kadrosunda olan Zlatan İbrahimovic, 11 yıl sonra gelen şampiyonlukta da kadroda yer aldı. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter ise Sampdoria'yı 3-0 yense de Milan'ın ardından ligi 2. sırada tamamladı

Abone ol

İTALYA Serie A'nın 2021-2022 sezonunda şampiyonluk düğümü 38. haftada çözüldü. Ligin son haftasında lider Milan, Sassuolo ile deplasmanda karşılaşırken liderin en yakın takipçisi Inter de sahasında Sampdoria'yı ağırladı.

Milli futbolcular Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın Sassuolo'da ilk 11'de başlayıp 90 dakika forma giydiği maçta konuk Milan, 17 ile 32. dakikada Olivier Giroud ve 36. dakikada Frank Kessie'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Milan, Sassuolo'yu 3-0 yenerek ligde puanını 86 yaptı ve 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

Kırmızı-siyahlılar Serie A'da 11 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı. Milan, Serie A'daki şampiyonluk sayısını da 19'a çıkartarak geçen yıl kendisini geçen ezeli rakibi Inter'i yakaladı. Serie A'da en çok şampiyonluğu bulunan takım ise 36 kezle Juventus.

Milan'ın Serie A'da son şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda kadroda olan İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic, 11 yıl sonra gelen şampiyonlukta da ligde oynadığı 26 maçta 8 golle takımına katkıda bulunarak tarihe geçti. Sassuolo maçında yedek soyunan 40 yaşındaki golcü 72. dakikada Olivier Giroud'un yerine oyuna dahil oldu.

Milan kazanınca Inter'e galibiyet yetmedi

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun kadrosunda yer aldığı Inter de Sampdoria'yı konuk etti. Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başlayıp 90 dakika forma giydiği müsabakada Inter rakibini 49. dakikada Ivan Perisic, 55 ve 57. dakikada Joaquin Correa'nın golleriyle 3-0 mağlup etti. Inter maçını kazanmasına karşın lider Milan'ın da Sassuolo'yu 3-0 yenmesi nedeniyle ligi 84 puanla 2. sırada tamamladı.