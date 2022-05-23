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Kabine toplanıyor! cezaevi korona izinleri uzatılıyor!

Kabine toplanıyor! cezaevi korona izinleri uzatılıyor!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda açık cezaevlerinde kalan hükümlülerin izinlerinin uzatılması, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri ve fahiş fiyat artışları da masada olacak...

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Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında  yapılacak kabine toplantısında açık cezaevlerinde kalan hükümlülerin izinlerinin uzatılması, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri ve fahiş fiyat artışları ve son korona yasaklarının gündeme gelmesi bekleniyor. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması ile duyuracak.

NATO’yla temaslar!
Beştepe’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerine karşı çıkan Türkiye’nin son dönemde hızlanan temasları gündeme gelecek. Erdoğan’ın toplantıda başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve diğer liderlerle yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Açık cezaevi korona izinleri
Beştepe’deki toplantıda açık cezaevlerinde kalan 80 binin üzerindeki hükümlünün Koronavirüs nedeniyle verilen ve 31 Mayıs’ta sona erecek olan ev izinleriyle ilgili nihai kararın da çıkması bekleniyor. Mahkûmların tekrar cezaevine dönmemesine dönük formüller AK Parti MYK’da da ele alınmıştı. Denetimli serbestlik kapsamında dışarıda olan yaklaşık 80 bin hükümlüden izin süresince hiçbir suça karışmayanlar için uygulamanın ya kalıcı hale getirilmesi ya da izin süresinin uzatılması gündeme gelecek. 15 Nisan 2020’de açık cezaevinde kalan hükümlüler, pandemi nedeniyle denetimli serbestlik kapsamında evlerine gönderilmişti. Uygulama 12 kez uzatılmıştı.

Yükselen kiralara fren! Fahiş fiyat artışlarına sıkı denetim

Fahiş Fiyat artışları ve enflasyonla mücadele için atılacak yeni adımlar da değerlendirilecek. Yüksek kira artışlarını dizginlemek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı düzenlemenin de masada olması bekleniyor. Bu çerçevede bazı ülkelerin hayata geçirdiği tavan fiyat uygulaması, fiyatların makul seviyede tutulması ve vatandaşların uygun şartlarda konut almasına imkân sağlamak için belediyelerle yeni projelerin geliştirilmesi planlanıyor.

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