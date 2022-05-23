Aras Aydın kaç yaşında dizileri hangisi eşi Melis Birkan ile yaş farkı kaç?

Yaklaşık 2 yıldır gözlerden uzak aşk yaşayan iki sevilen oyuncu Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi. Düğün dansları ile olay çifti bu günde yakın dostları bırakmadı. Bu güzel haberin ardından Melis Birkan'ın eşi Aras Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. Peki ilk dizisi Öğretmen Kemal olan Aras Aydın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve başla hangi dizilerde rol aldı?

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Aras Aydın kimdir, kaç yaşında soruları Melis Birkan ile evlenmesinin ardından merak konusu oldu. Öğretmen Kemal dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçen Aras Aydın aslen Eskişehirli ve 32 yaşında.

Yaklaşık 2 aydır beraber olan Melis Birkan ve Aras Aydın çiftinden güzel haber geldi.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, sade bir törenle dünyaevine girdi. Sadece ailelerinin ve dostlarının katıldığı nikahtan ilk kareler, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Melis Birkan ve Aras Aydın'ın mutlu günü

Sade bir törenle ile evlenen ikiliyi, bu mutlu günlerinde dostları yalnız bırakmadı.Engin Akyürek, Nilperi Şahinkaya, Özge Özder ve Leyla Tanlar gibi pek çok ünlü isim de düğüne katıldı.

Aras Aydın kimdir: Aras Aydın, 4 Ocak 1989 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Asıl adı Mehti Aras Aydın'dır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2010 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Bülent Emin Yarar'ın başrolde olduğu "Öğretmen Kemal" adlı diziyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

2012 yılında "Şefkat Tepe" adlı dizide Teğmen Volkan rolünde oynadı. 2014 yılında "Saklı Kalan" adlı dizide rol aldı. 2014-2015 seneleri arasında "Kiraz Mevsimi" adlı dizide "Emre Yiğit" rolünde oynadı.

2015-2016 tarihleri arasında "İnadına Aşk" adlı dizide "Polat Barutçu" rolünde oynadı. 2016 yılında "N'olur Ayrılalım" adlı dizide rol aldı. Dizinin başrollerinde Aras Aydın'la birlikte Nilay Duru, Gürgen Öz, Nilperi Şahinkaya yer aldı. Aynı yıl yönetmenliğini Türkân Derya ve Murat Aksu'nun yaptığı "Altınsoylar" adlı dizide "Oğuz Bakır" rolünü canlandırdı. Ardından "Oğlan Bizim Kız Bizim" adlı sinema filminde Melis Babadağ ile başrolü paylaştı.

31 Mart 2018 tarihinde "Masum Değiliz" dizisinde rol aldı.