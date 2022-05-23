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Abdülhamid'in torunundan Meral Akşener'e şok tepki: Biz dönersek deliye dönersiniz

Abdülhamid'in torunundan Meral Akşener'e şok tepki: Biz dönersek deliye dönersiniz

Meral Akşener'in 2. Abdülhamid hakkında söylediği sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'dan cevap geldi.

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İkinci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında konuştu. Osmanoğlu Meral Akşener'in Abdülhamid Han hakkında söylediği sözlere tepki göstererek "Evlad-ı Osmanlı olarak diyorum ki biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz" dedi.

İkinci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Twitter hesabı üzerinden İYİ Parti lideri Meral Akşener'i hedef aldı.

Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz
Meral Akşener'in Abdülhamid Han hakkında söylediği sözlere tepki gösteren Osmanoğlu, "Evlad-ı OSMANLI olarak diyorum ki biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Meral Akşener, "Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgârlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum." demişti.

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