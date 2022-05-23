Manchester City'nin Premier Lig şampiyonluğu İngiliz basınına nasıl yansıdı?

Manchester City, Premier Lig'in son hafta maçında rakibi Aston Villa karşısında tarihi bir geri dönüşe imza atarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. İngiliz basını City'nin başarısını "inanılmaz", "olağanüstü" ve "dramatik" gibi sözlerle tanımladı.

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City'nin en yakın takipçisi Liverpool ise maçın hemen başında geriye düşmesine karşın Wolverhampton'ı 3-1'lik skorla geçti. Ancak bu galibiyet City'nin puan kaybetmemesiyle beraber şampiyonluk için Liverpool'a yetmedi. Böylelikle City, son beş yıl içindeki dördüncü şampiyonluğunu elde etti.

Times gazetesi, sürmanşetten paylaştığı haberi "City şampiyonluğu inanılmaz bir mücadeleyle elde etti" diye paylaşırken, "Altı dakikada gelen üç gol, Liverpool'a şampiyonluk izni vermedi" ifadeleri kullanıldı.

Daily Mirror gazetesi City'nin geri dönüşü için birinci sayfasında "Akılalmaz!" başlığını attı.

Spor sayfasında ise 68'inci dakikada oyuna girip 2 gol atan İlkay Gündoğan'ın adını başlığa taşıyan gazete, Türk asıllı Alman futbolcudan övgüyle bahsetti.

Daily Star gazetesi spor sayfalarında İlkay Gündoğan'ın soyadına ve İngilizcede "inanılmaz" anlamına gelen "unbelievable" kelimelerine gönderme yaparak "GUNbelievable" manşetini attı.

Pek çok gazetede Manchester City'nin 2011-12 sezonunun son maçının, son dakikalarında attığı gollerle elde ettiği dramatik başarı da hatırlatıldı.

O yıl, sezonun son maçında QPR ile oynayan ve uzatma dakikalarına 2-1 mağlup giren Manchester City, son üç dakikada attığı iki golle hem galibiyeti almış hem de ezeli rakibi Manchester United'a karşı averaj farkıyla şampiyonluğu kazanmıştı. Bu City'nin 44 yıl sonra elde ettiği ilk şampiyonluk olmuştu. Şampiyonluk golünü atan Arjantinli futbolcu Kun Agüero'nun heykeli dahi dikilmişti.