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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den atama bekleyen öğretmenlere müjde! Öğretmen atamaları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den atama bekleyen öğretmenlere müjde! Öğretmen atamaları ne zaman?

MİLLİ Eğitim bakanı Mahmut Özer, bu yıl öğretmen atamalarının 2022-2023 öğretim yılının başlangıcına yetiştirileceğini söyledi. Bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının fazla olacağını belirten Bakan Özer, yeni atamada kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini ifade etti.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’le öğretmen atamalarını ve yaz okulu konusunu konuştu. Bu yıl için yapılacak öğretmen atamaları konusunda yaptığı açıklamaların geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yıl da atamaların yapılacağını ve atanacak öğretmenleri 2022-2023 öğretim yılına yetiştireceklerini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmen atamaları konusundaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını anlatan Özer, iki şey daha söyledi.
1- Bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının fazla olacağını...
2- Yeni atamada kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini ifade etti.

Abdulkadir Selvi yazısında şöyle devam etti:

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Sonuç olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Atama bekleyen öğretmenlerimiz merak etmesinler, atamaları yapılacak. Peki ne zaman?

Elbette ki öğretmenlerimiz bir an önce atanmayı ve görevlerine başlamayı bekliyorlar. O nedenle sabırsızlanıyorlar. Milli Eğitim Bakanı ile konuşmamda edindiğim izlenim, Bakanlığın hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığı yönünde. O nedenle çok fazla bir gecikme beklemiyorum.

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