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Şırnak'ta Eren-Ebluka-5 operasyonunda 2 terörist öldürüldü

Şırnak'ta Eren-Ebluka-5 operasyonunda 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü geçirildiğini bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt J.Komd.Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında, 23 Mayıs 2022 tarihinde Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” denildi.

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