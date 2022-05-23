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FETÖ'cü Arif Erdem 1.5 yıl sonra New York'ta ortaya çıktı

FETÖ'cü Arif Erdem 1.5 yıl sonra New York'ta ortaya çıktı

Firari FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem 1,5 yılın ardından New York'ta ortaya çıktı. ABD'nin daha önce yerinin bilinmediğini söylediği firari FETÖ'cü Erdem'in ABD'de olduğu bu fotoğraflarla belgelendi.

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24 TV'nin ulaştığı fotoğraflara göre, FETÖ'cü Erdem'in yeni adresi New York oldu. Bir restoranda yemek yediği görünen firari FETÖ'cünün, ABD'de olduğu bir Türk vatandaşının kayda aldığı fotoğraflarla kanıtlanmış oldu.

1.5 yıl sonra görüntülendi
Türkiye, ABD'den firari FETÖ'cü ve eski futbolcu Arif Erdem'in iade edilmesini talep etmiş ancak Erdem'in yerinin bilinmediği gerekçesiyle iade talebi gerçekleştirilememişti. 

En son Virginia'da görülmüştü
FETÖ'cü Arif Erdem, ilk olarak 24 Ocak 2020 tarihinde Virginia'nın Manassas şehrinde ortaya çıktı. Arif Erdem, aradan yaklaşık 1,5 yıl geçtikten sonra bu kez New York'ta bir restoranda yemek yerken görüntülendi. Bir Türk vatandaşı FETÖ firarisini tanıdı ve o anları kayda aldı. 

FETÖ elebaşıyla 289 görüşme
Firari FETÖ'cü Arif Erdem'in 2012-2013 yıllarında FETÖ elabaşı Fetullah Gülen'in kullandığı cep telefonuyla 289 kez görüştüğü ve mesajla iletişim kurduğu belirlenmişti.

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