Fox Tv spikeri Gülbin Tosun'dan köpek saldırısında ölen Mahra Melin'in annesine tehdit ve hakaret!

Fox Tv'nin spikeri Gülbin Tosun, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve 23 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesine ettiği hakaret ve tehditle tepki topladı. Acılı annenin sokak hayvanları konusunda dikkat çeken sözlerine "arsız sefil, senin peşinden geliyorum" dedi.

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Mahallesindeki başıboş köpeklere yardım etmek isterken saldırıları sonucu kamyonun altında kalarak günler süren zorlu mücadelesinin ardından hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesine Fox TV spikeri Gülbin Tosun'un söyledikleri pes dedirtti.

Sokak hayvanlarının toplatılması etiketine destek veren Gülbin Tosun'a acılı anne Derya Pınar'dan tepki geldi. Pınar mezarda bile köpeklerin rahat vermediklerini mezarı eşeleyip, işediklerini söyledi.

Tosun'dan ise acılı annenin bu sözlerine skandal bir cevap verdi. Hem hakaret etti hem tehdit etti.

Fox Tv'de haber sunan Gülbin Tosun, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesine hem hakarette bulundu hem de tehdit etti...

Gülbin Tosun bu yorumunun ardından, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi. Ancak böyle bir vicdansızlığa imza atan birinin ana haber sunucusu olması tepkilerin büyümesine neden oldu. Bazı kesimlerin ise destek verdiği görüldü.

Gülbin Tosun bu yorumunun ardından, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi. Ancak böyle bir vicdansızlığa imza atan birinin ana haber sunucusu olması tepkilerin büyümesine neden oldu.