BIST 2.372
DOLAR 15,96
EURO 16,93
ALTIN 952,03
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Otomobil alacaklar dikkat! Yıl sonuna kadar en az gelecek zam belli oldu

Otomobil alacaklar dikkat! Yıl sonuna kadar en az gelecek zam belli oldu

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş, Merkez Bankası’nın açıklamaları doğrultusunda yıl sonuna kadar sadece enflasyondan kaynaklı otomobile en az yüzde 20 zam beklendiğini söyledi.

Abone ol

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Dr. Altuğ Erciş, bu yılın başından bu yana yapılan zamların da yaklaşık yüzde 20 olduğunu söyledi.

Döviz kuruna bağlı bir sektör olan otomotivde, kur zamları yeniden devreye girdi. 5 Mayıs’tan bugüne dolar/TL kuru yüzde 7 artarken, Euro/TL ise yüzde 7,2 arttı.

Döviz kurundaki artışı yansıttılar
Markaların geçen hafta kur farkını fiyatlara yansıttığı görüldü. Dünya’dan Aysel Yücel’in haberine göre Honda’da fiyatlar geçen hafta yüzde 3-4 artarken, Fiat, Nissan ve Renault’da da benzer artışlar yaşandı. Örneğin önceki hafta 313 bin TL olan Renault Clio’nun baz versiyonunun (Joy 1.0 Sce 65 bg) liste fiyatı, geçen hafta 327 bin 900 TL olarak güncellendi.

Yapılan zamlar sonrası vergi dilimi değişen bazı modellerde zam oranı çok yüksek oldu. Renault Taliant’ın baz versiyonunun fiyatı geçen hafta 31 bin TL zamlanarak 355 bin TL’ye çıktı. Önceki hafta 593 bin 700 TL olan Honda Civic’in (1.5L VTEC Turbo Eco-Premium) fiyatı, 35 bin TL zamlanarak geçen hafta 629 bin 400 TL’ye çıktı.

Kur artışının dışında markalar maliyet artışlarını da fiyatlara yansıtmaya devam ederken, yıl sonuna kadar en az yüzde 20 zam bekleniyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Fox Tv spikeri Gülbin Tosun'dan köpek saldırısında ölen Mahra Melin'in annesine tehdit ve hakaret!
Fox Tv spikeri Gülbin Tosun'dan köpek saldırısında ölen Mahra Melin'in annesine tehdit ve hakaret!
Aras Aydın kaç yaşında dizileri hangisi eşi Melis Birkan ile yaş farkı kaç?
Aras Aydın kaç yaşında dizileri hangisi eşi Melis Birkan ile yaş farkı kaç?
Abdülhamid'in torunundan Meral Akşener'e şok tepki: Biz dönersek deliye dönersiniz
Abdülhamid'in torunundan Meral Akşener'e şok tepki: Biz dönersek deliye dönersiniz
Manchester City'nin Premier Lig şampiyonluğu İngiliz basınına nasıl yansıdı?
Manchester City'nin Premier Lig şampiyonluğu İngiliz basınına nasıl yansıdı?
İtalya Serie A'ya veda eden son takım belli oldu
İtalya Serie A'ya veda eden son takım belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den atama bekleyen öğretmenlere müjde! Öğretmen atamaları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den atama bekleyen öğretmenlere müjde! Öğretmen atamaları ne zaman?
Şırnak'ta Eren-Ebluka-5 operasyonunda 2 terörist öldürüldü
Şırnak'ta Eren-Ebluka-5 operasyonunda 2 terörist öldürüldü
Ahmet Hakan: Süper kalabalık mitingler yapmak önemini kaybetti
Ahmet Hakan: Süper kalabalık mitingler yapmak önemini kaybetti
AK Partili yöneticiden olay tasarruf önerisi! BBP lideri Mustafa Destici'ye özendi
AK Partili yöneticiden olay tasarruf önerisi! BBP lideri Mustafa Destici'ye özendi
Karısı tarafından dövülüp bıçaklanan adam ağır yaralandı!
Karısı tarafından dövülüp bıçaklanan adam ağır yaralandı!