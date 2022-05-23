Abdurrahman Dilipak'tan 'AK Parti içindeki AKP'liler' çıkışı! 'Yerli ve milli oligarklar...'

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AK Parti içindeki "AKP'lileri topa tutup uyardı: "AK Parti’nin vitrinindeki bir takım, ‘AK Parti içinde yer bulmuş FETÖ’nün zihniyet ikizi bazı AKP’liler' ortalıkta dolaşıp millete akıl verip ahkam keserken AK Parti’nin işi zor."

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CHP'nin Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitingindeki kalabalıkla ilgili Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'tan olay çıkış geldi. "CHP’nin son mitingi, bir organizasyon başarısı kadar AK Parti'ye verilen mesaj olarak anlaşılsa iyi olur" diyen Dilipak, "AK Parti içinde yer bulmuş FETÖ’nün zihniyet ikizi bazı AKP’liler" uyarısı yaptı!

AK Parti'ye verilen mesaj olarak anlaşılsa iyi olur!

AK Parti’nin seçim sonrası dövünmemek için, geçen Ankara-İstanbul seçimlerinden çıkan sonuçtaki dersi iyi çalışması gereğini yazan Dilipak “CHP’nin son mitingi, bir organizasyon başarısı kadar AK Parti'ye verilen mesaj olarak anlaşılsa iyi olur. Yenikapı’da Kafkas halkları vardı ve güvenlik oraya da ağırlık vermişti.” diye yazdı.

Yerli ve milli mikro oligarklar, mafyacılık oynayan bir takım adamlar...

AK Partililerin övünmeyi bırakıp “biz nerede yanlış yaptık” diye düşünmeleri gerektiğini ifade eden Dilipak şöyle devam etti:

- Bu mesaj çok açık ve net. Pazar yanıyor, adalette sorun var.. Yerli ve milli mikro oligarklar, mafyacılık oynayan bir takım adamlar, kripto görünümlü birileri ortalıkta dolaşırken ve de AK Parti’nin vitrinindeki bir takım, ‘AK Parti içinde yer bulmuş FETÖ’nün zihniyet ikizi bazı AKP’liler' ortalıkta dolaşıp millete akıl verip ahkam keserken AK Parti’nin işi zor.

Ak koyun da, kara koyunda kendilerine ezberletilen sloganları...

- Anlayana sivrisinek saz! Millet olup-bitenin farkında mı diye bakıyorum, yoo herkes halinden memnun gibi(!?). Herkes kendilerine açılan yolda güle ağlaya gidiyor. Ak koyun da, kara koyunda kendilerine ezberletilen sloganları tekrarlayıp duruyor sanki. Hele şu pandemi sürecinde yaşananlara bakınca, başımıza gelenler az bile. Üzgünüm ama durum bu.”