BIST 2.389
DOLAR 15,94
EURO 17,02
ALTIN 955,10
HABER /  DÜNYA

Mescidi Aksa avlusunda mahkemenin müslümanları tahrik kararıyla ilgili yeni gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mescidi Aksa avlusunda mahkemenin müslümanları tahrik kararıyla ilgili yeni gelişme

İsrail hükümeti, Sulh Mahkemesi tarafından Yahudi yerleşimcilere Mescid-i Aksa'nın avlusunda Talmud ritüellerini yerine getirmelerine izin veren kararın yenide temyize götürüleceğini duyurdu.

Abone ol

İsrail hükümeti sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devlet bu konuyu Merkezi Mahkeme'de temyize götürecek" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın statüsünde herhangi bir değişikliğin olmadığı ve bu konuda bir planın da bulunmadığı kaydedildi.

Sulh Mahkemesi'nin kararının reşit olmayan kişilerin davranışları konusunda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu kararın Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğü konusunda daha geniş çaplı bir karar alma yetkisinde olmadığı belirtildi.

İsrail mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusuna düzenledikleri baskınlar sırasında "yüksek sesle ibadet etmeleri" ve "bazı ritüelleri gerçekleştirmelerine" izin verilmesi yönünde karar vermişti.

Geçen hafta düzenlenen baskında yüksek sesle ayinler yaptıkları için gözaltına alınan 3 reşit olmayan yerleşimci adına yapılan temyiz sonucunda İsrail Sulh Mahkemesi, "Mescid-i Aksa'da yüksek sesle dua etmenin ve yere doğru eğilmenin suç sayılmayacağına" ya da "sivil barışın ihlali olarak değerlendirilmeyeceğine" hükmetmişti.

Mahkeme ayrıca, 3 yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskınları sırasındaki "eylemlerinin düzensizliğe ve kargaşaya yol açabilecek herhangi bir davranış içermediğini" belirtmişti.


Kararla, tüm İsrail halkının "Mescid-i Aksa'ya girmesine ve dini ritüellerini gerçekleştirmelerine izin verildiği aktarılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da tarihe yolculuk başlıyor! Her ay düzenlenecek: Teknolojiyi neredeyse hiç kullanmıyoruz
Bursa'da tarihe yolculuk başlıyor! Her ay düzenlenecek: Teknolojiyi neredeyse hiç kullanmıyoruz
Şarkıcı Doğuş kaç yaşında aslen nereli kiminle evli Azeri Hoşkedem Hidayetkızı mesleği ne?
Şarkıcı Doğuş kaç yaşında aslen nereli kiminle evli Azeri Hoşkedem Hidayetkızı mesleği ne?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül gündemde
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül gündemde
Doğuş'un gerçek adı nedir yaşı kaç şarkıcı Doğuş aslen nereli?
Doğuş'un gerçek adı nedir yaşı kaç şarkıcı Doğuş aslen nereli?
Bülent Arınç: Bunlar bırakın siyasetçiyi magandaya, maço erkeğe bile yakışmaz! Zillet İttifakı demek yanlış
Bülent Arınç: Bunlar bırakın siyasetçiyi magandaya, maço erkeğe bile yakışmaz! Zillet İttifakı demek yanlış
Otomobil alacaklar dikkat! Yıl sonuna kadar en az gelecek zam belli oldu
Otomobil alacaklar dikkat! Yıl sonuna kadar en az gelecek zam belli oldu
Fox Tv spikeri Gülbin Tosun'dan köpek saldırısında ölen Mahra Melin'in annesine tehdit ve hakaret!
Fox Tv spikeri Gülbin Tosun'dan köpek saldırısında ölen Mahra Melin'in annesine tehdit ve hakaret!
Aras Aydın kaç yaşında dizileri hangisi eşi Melis Birkan ile yaş farkı kaç?
Aras Aydın kaç yaşında dizileri hangisi eşi Melis Birkan ile yaş farkı kaç?
FETÖ'cü Arif Erdem 1.5 yıl sonra New York'ta ortaya çıktı
FETÖ'cü Arif Erdem 1.5 yıl sonra New York'ta ortaya çıktı
Abdülhamid'in torunundan Meral Akşener'e şok tepki: Biz dönersek deliye dönersiniz
Abdülhamid'in torunundan Meral Akşener'e şok tepki: Biz dönersek deliye dönersiniz