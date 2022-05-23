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Amanos Dağları'nı yakan şüpheli restoran çalışanı tutuklandı

Amanos Dağları'nı yakan şüpheli restoran çalışanı tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan restoran çalışanı 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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Amanos Dağları'nın eteklerinde 2 gün önce çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan A.C. ve B.Ö. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.C. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları eteklerinde 21 Mayıs'ta çıkan orman yangını kontrol altına alınmış, Hatay Valiliği yangının, ormanlık alanın yakınındaki restoranın çalışanlarınca çöp yakılması sonucu çıktığını, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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