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Demet Evgar'ın eşi kimdir aslen nereli Levent Babataş kaç yaşında?

Demet Evgar'ın eşi kimdir aslen nereli Levent Babataş kaç yaşında?

42 yaşındaki oyuncu Demet Evgar'ın eşi Levent Babataş merak konusu oldu. 2. kez evlerinin bahçesinde düğün yapan çift 2 ay sonra kızları Mavi'yi kucaklarına alacaklar. Peki hayatı hakkında pek bilgi olmayan Demet Evgar'ın iş adamı eşi Levent Babataş kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Bakın aslen Erzincanlı olan Levent Babataş ne iş yapıyormuş...

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Başarılı oyuncu Demet Evgar anne olmak için gün sayarken eşi Levent Babataş ile geçtiğimiz gün yeniden düğün yaptı. Emirgan'da yapılan düğüne sadece yakın dostlar ve aileler çağırıldı. 42 yaşındaki, 7 aylık hamile Demet Evgar'ın eşi de çok merak edildi. Aslen Erzincanlı olduğu bilinen Levent Babataş'ın daha önceki evliliğinden bir oğlu var. 

Geçtiğimiz mart ayında sade bir nikah töreniyle evlenen oyuncu Demet Evgar ve işletmeci eşi Levent Babataş dün Emirgan’daki evlerinde düğün yaptı.

Altı yıldır birlikte olan çift, iki ay önce pandemi nedeniyle aile arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişti.

Levent Babataş kimdir: Levent Babataş İstanbul'da dünyaya gelmiş ancak aslen Erzincanlıdır. Yaşı hakkında net bir bilgi bulunmayan Babataş, Kadıköy'de bulunan İstek Semiha Şakir Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Levent Babataş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde eğitim almıştır.

Gıda üzerine faaliyet gösteren işletmede kariyerini sürdüren Levent Babataş, Bir alışveriş merkezinde ünlü bir markanın bayiliğini yapan Levent Babataş'ın bir önceki evliliğinden bir oğlu bulunmakta.

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