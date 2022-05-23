Metro ve otobüste maske yasağı bitti mi? Vaka sayısı binin altına indi Sağlık bakanı Fahrettin Koca açıkladı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 118 bin 852 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı. Vaka sayısının binin altına inmesi ulaşımdaki maske yasağı açısından kritik önemdeydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı 1000'in altına indiğinde toplu taşımada maske yasağının biteceğini söylemişti. Peki yasak kalktı mı? Bakan Koca 3 gün daha dedi.

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Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin en son güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 22 Mayıs 2022 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 852 test yapıldı, 905 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1019 oldu.

Maske yasağının tamamen bitmesi açısından vaka sayısının 1000'in altına inmesi bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ulaşım dışındaki alanlarda yasağı sonlandırdığında, toplu taşımada da vaka sayısı 1000'in altına indiğinde maske kullanımının sonlanacağını söylemişti. Türkiye'deki vaka sayısı ilk kez bu pazar 1000'in altına düşünce toplu taşımadaki maske yasağı bitti mi diye merak edenlere Fahrettin Koca'dan mesaj geldi.

Toplu taşımada yasak için son 3 gün...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, ulaşımdaki maske yasağının sonlanması için 3 gün boyunca vaka sayılarının binin altında gelmesi gerektiğini söyledi. Bakan Koca şu mesajı paylaştı:

-VAKA SAYISI 905 : Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!

Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.18 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 678 bin 580 doza yükseldi.