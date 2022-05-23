AK Partili yönetici Mehmet Yılmazer'in pahalı karpuz için ettiği laf olay oldu

TÜRKİYE uzun süre BBP lideri Mustafa Destici'nin "Ben kasaptan 2 kilo kıyma almıyorum, köye gidip kuzu kestiriyorum, tasarruf yapıyorum" sözlerini tartışmıştı. Şimdi de AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer, Mustafa Destici'ye özendi ve artan hayat pahalılığına karşı sosyal medya hesabından getirdiği öneri dikkat çekti... Gelen tepkiler üzerine "Trollük yapanları makaraya aldım" savunması yaptı.

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Hayat pahalılığı her geçen gün vatandaşın belini biraz daha bükerken, AK Partili isimlerden vatandaşa “porsiyonları küçültün” “şükredin” gibi önerilerin ardından yeni bir öneri daha geldi. AK P Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer, pazarda karpuzun dilimle satılmasına tepki gösteren bir vatandaşa Yılmazer “Kendi karpuzunuzu yetiştirin” önerisinde bulundu.

'Bağlıca'da pazardayım' deyip fotoğraf paylaştı!

Mehmet Yılmazer, sosyal medya hesabından pazarda olduğunu gösteren bir fotoğraf kullanarak “Bağlıca’da Pazardayım… Acaba rakamların düşmesi için bizim ilçe belediyelerimizle Melih Gökçek'in halk pazarları önerisini değerlendirsek mi? Çözerse yine” açıklamalarıyla bir paylaşım yaptı.

60 yaşındayım ilk kez karpuzu dilimle satılırken gördüm!

Bu açıklamaya cevap olarak ise bir vatandaş “60 yaşındayım, Karpuzu dilimle satışını gördük ya . Bize masal anlatmayın” yanıtını verdi. Bunun üzerine Yılmazer vatandaşa şöyle dedi: “Batıya özeniyordunuz karpuzu eken yerliden değil gidip marketlerden alırsanız bu olur. Ben her sene karpuz ekiyorum mesela”

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise İl Başkan Yardımcısının bu açıklamasına “Ha sebep karpuzu ekmeyip marketten almamız yani herkes karpuz eksin koyunu köyde kestirelim mazotu dış güçler yükseltiyor ne güzel iş ya, şu adam iktidar partisinin Ankara İl Başkan Yardımcısı ey ahali” diyerek tepki gösterdi.

Mehmet Yılmazer bu kişiye de “Evet ya gerçekten yerliden almaz isen böyle olur bayım. Sen zekisin ya oran kavşağını çözün bir an evvel de tatava yapmayın burada. Hadi işine” ifadeleriyle cevap verdi.

Mehmet Yılmazer gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından, "Trollük yapanları makaraya aldım" savunması yaptı. Yılmazer, "Trolluk yapanları makaraya aldığım karpuz cevabına laf yetiştiren troller. Hadi ben makara yaptım. Sizin süper başkanınız Mansur Yavaş Ankara’da MUZ VE ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRME PROJESİ başlatmıştı. Üstelik meclisten yetki aldı. İki yorumda beceriksiz başkanınız için bekliyorum." paylaşımını hesabına sabitleri...