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Etle beslenen bitkiye büyük ilgi! Bursalı çiçekçi yurt dışından getirtiyor

İhlas Haber Ajansı
Etle beslenen bitkiye büyük ilgi! Bursalı çiçekçi yurt dışından getirtiyor

BURSALI çiçekçinin yurt dışından getirdiği sinek ve böcek yiyen bitki büyük ilgi görüyor.

Etle beslenen bitkiye büyük ilgi! Bursalı çiçekçi yurt dışından getirtiyor

Sulak alanlarda yetişen, sinek ve böcek gibi canlılarla beslenen bu bitkiyi Bursalı çiçekçi Murat Karakoç, Hollanda'dan ithal ediyor.

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Etle beslenen bitkiye büyük ilgi! Bursalı çiçekçi yurt dışından getirtiyor

İçinde bulunan sıvı sayesinde sinek ve böcekleri kendine çeken bitki onları kapana düşürerek yiyor.

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Etle beslenen bitkiye büyük ilgi! Bursalı çiçekçi yurt dışından getirtiyor

Son dönemde popüler olan çiçek evlerin salonlarında besleniyor.

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Etle beslenen bitkiye büyük ilgi! Bursalı çiçekçi yurt dışından getirtiyor

Evdeki böcek ve sinekleri yediği için vatandaşlar tarafından tercih sebebi oluyor.

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