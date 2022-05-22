Etle beslenen bitkiye büyük ilgi! Bursalı çiçekçi yurt dışından getirtiyor
BURSALI çiçekçinin yurt dışından getirdiği sinek ve böcek yiyen bitki büyük ilgi görüyor.
Sulak alanlarda yetişen, sinek ve böcek gibi canlılarla beslenen bu bitkiyi Bursalı çiçekçi Murat Karakoç, Hollanda'dan ithal ediyor.
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İçinde bulunan sıvı sayesinde sinek ve böcekleri kendine çeken bitki onları kapana düşürerek yiyor.
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Son dönemde popüler olan çiçek evlerin salonlarında besleniyor.
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Evdeki böcek ve sinekleri yediği için vatandaşlar tarafından tercih sebebi oluyor.
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