BIST 2.390
DOLAR 15,94
EURO 17,01
ALTIN 953,83
HABER /  GÜNCEL

MİT operasyonuyla PKK'nın Mahmur Kerkük sorumlusu öldürüldü

MİT operasyonuyla PKK'nın Mahmur Kerkük sorumlusu öldürüldü

PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan Musul'da MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Abone ol

MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Musul'da etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu 'Ahmet Rubar' kod adlı Mehmet Erdoğan’ı, Musul/Mahmur’da etkisiz hale getirdi.

MİT’ten hassas çalışma
MİT, 2021 yılı itibarıyla PKK'nın sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan’ın, terörün kuluçka merkezi haline gelen Mahmur Kampı’nda, Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş bir sahte kimlikle yaşadığını belirledi.
Bu tespitten sonra MİT, saha ajanlarından gelen bilgileri dikkatlice değerlendirerek Mehmet Erdoğan’ı odağına alan bir operasyon planladı. Nihayetinde Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan, 21 Mayıs 2022’de Mahmur’da MİT elemanlarının da yer aldığı spesifik bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

HPG Konsey Üyesiydi
Mehmet Erdoğan, aynı zamanda, ülkemize yönelik PKK bünyesinde silahlı/bombalı eylemleri yöneten HPG Komuta Konseyi’nin yöneticisi olarak faaliyet göstermekteydi. Erdoğan, uzun yıllar PKK sözde Medya Savunma Alanlarına bağlı Hakurk Eyalet Sorumlusu ve Avaşin Eyalet Sorumlusu olarak görev yaptı. Terörist, Avaşin ve Hakurk’ta bulunduğu dönemde ülkemize yönelik çok sayıda terör eyleminin bizzat planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak sorumluluk üstlendi. Mehmet Erdoğan, örgüte katıldığı 1990'lı yıllarda sözde Ağrı Dağı ve İran/Makü-Dambat Grupları Sorumlusu olarak, 2000’li yıllarda da sözde Serhat Eyalet Gücü Sorumlusu olarak çok sayıda terör eyleminin emrini verdi.

Güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyordu
Mehmet Erdoğan, 1990’lı yıllardan itibaren çok sayıda sivil ve askerin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği için “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” ve “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma” suçlarından aranıyordu.

mit
ÖNCEKİ HABERLER
Gülbin Tosun'a ne oldu neden yok istifa mı etti az önce açıklama yaptı
Gülbin Tosun'a ne oldu neden yok istifa mı etti az önce açıklama yaptı
İstanbul'a yeni banliyö seferleri başladı Marmaray'a bağlandı
İstanbul'a yeni banliyö seferleri başladı Marmaray'a bağlandı
Metro ve otobüste maske yasağı bitti mi? Vaka sayısı binin altına indi Sağlık bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Metro ve otobüste maske yasağı bitti mi? Vaka sayısı binin altına indi Sağlık bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Bursa'da tatilden evlerine dönen aile hayatlarının şokunu yaşadı
Bursa'da tatilden evlerine dönen aile hayatlarının şokunu yaşadı
Merkez Bankası'nın dolar ve enflasyon beklentisi uçtu! Dolar 17.5 lira, enflasyon yüzde 57 olacak
Merkez Bankası'nın dolar ve enflasyon beklentisi uçtu! Dolar 17.5 lira, enflasyon yüzde 57 olacak
Levent Babataş ne iş yapıyor yaşı kaç ilk eşinden bir oğlu var
Levent Babataş ne iş yapıyor yaşı kaç ilk eşinden bir oğlu var
96 model aracına 100 bin lira istedi nedenini böyle açıkladı
96 model aracına 100 bin lira istedi nedenini böyle açıkladı
Kahramanmaraş'ta sünnet sırasında 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi
Kahramanmaraş'ta sünnet sırasında 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi
ABD Başkanı Biden Çin'e meydan okudu: Eğer saldırırsan...
ABD Başkanı Biden Çin'e meydan okudu: Eğer saldırırsan...
Gıdadaki enflasyon için kritik toplantı dijital sistem devrede
Gıdadaki enflasyon için kritik toplantı dijital sistem devrede