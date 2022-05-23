Gülbin Tosun evli mi boşandığı ilk eşi Atif Ünaldi kimdir? Gülbin Tosun çocuğu var mı?

Her hafta sonu Fox TV ekranlarında ana haberi sunan Gülbin Tosun'un bu haftasonu ana haberleri sunmaması akılları karıştırdı. Birçok izleyici Gülbin Tosun'a ne oldu, istifa mı etti, FOX'tan ayrıldı mı sorularının yanıtını aradı. Deneyimli sunucudan beklenen açıklama geldi. Gülbin Tosun twitter hesabından istifa etmedim gümbür gümbür geliyorum dedi.

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Gülbin Tosun'un bu haftasonu ana haberi sunmaması seyircinin kafasını karıştırdı. Akıllara Gülbin Tosun neden yok, ne oldu ya da Gülbin Tosun istifa mı etti soruları geldi. Koronavirüse yakalandığını ve karantinada olduğunu duyuran Gülbin Tosun twitter hesabından istifa etti açıklamalarına yanıt verdi. Tosun, ne istifası gümbür gümbür geliyorum dedi. Peki Gülbin Tosun kimdir, kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir?

Sosyal medyada hakkında istifa mı etti iddialarına twitter hesabından cevap verdi.

Gülbin Tosun kimdir: Gülbin Tosun, 1995 yılında ülkemizin ilk haber kanalı Kanal E ekranlarında, haber spikerliği ve aynı zamanda muhabirlik yaptı. 1999 yılında Show TV ekranlarına geçip, Show TV'de Reha Muhtar'ın haber ekibinde yer alan Tosun o dönem Show TV'de gece haberlerini hazırlayan ve sunan isim oldu.

Gülbin Tosun şu anda bekar. 2011-2013 yılları arasında iş insanı Atıf Ün ile evli kaldı, çocuğu yoktur.

İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okudu. Reuters haber ajansında staj yapmıştır.

2010'dan beri FOX'da Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu'nu yazında FOX Ana Haber'i sunmaktadır.

2011-2013 yılları arasında iş insanı Atıf Ün ile evli kaldı, çocuğu yoktur.

Çalıştığı kanallar

2010 yılından beri FOX TV'de "Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu Bülteni'ni sunuyor. Yazın ise FOX Ana Haber'i sunmaya devam ediyor.

2006 yılında SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programını sundu.

2001 yılında Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sundu.

2000 yılında Kanal D kanalında sunuculuk ve spikerlik yaptı.

1999 yılında Show TV'de "Gece Haberleri" programını hazırlayıp sundu.

1995 yılında Kanal E kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yaptı.

Gülbin Tosun'a ne oldu: Fox TV ekranlarında hafta sonu ana haber bültenini sunan Gülbin Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hafta sonu ekranlarda olmayacağını duyurdu.

"Bu akşam @FOXhaber ‘de olamayacağım. Covid-19’a yakalandım, hafif atlatıyorum, ancak hala karantinadayım. Gelecek hafta sonu görüşmek üzere…"