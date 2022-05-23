Tapu ve Kadastro'dan devlete 1 yılda 24,3 milyar TL harç geliri

Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılında yapılan işlemler neticesinde devlete 24 milyar 319 milyon TL harç geliri aktardığını söyledi.

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Samsun’da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 175. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törenin ardından konuşma yapan Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca, teşkilatın devlete kazandırdığı harç geliri ve diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“2021’de devletimize 24 milyar 319 milyon lira harç geliri aktarılmıştır”

Devlete 24 milyar 319 milyon lira harç geliri aktardıklarının altını çizen Hasan Dayıkaraca, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak tüm imkanlarımızla hem çalışanlarımızın isteklerini hem de vatandaşlarımızın işlemlerini en kısa sürede tamamlamaları için yoğun çaba harcamaktayız. Bu yoğunluğun yansıması olarak saniyede 1 işlem gerçekleştiriyoruz. Bu işlemler neticesinde Türkiye’de 2021 yılında yapılan işlemler ile devletimize 24 milyar 319 milyon lira harç geliri aktarılmıştır. Bugün kuruluşunun 175. yıldönümünü kutlayan Tapu ve Kadastro teşkilatımızın gelişimine ve büyümesine katkı sunan tüm çalışanlarımıza ve halkımıza şükranlarımızı sunarız” dedi.