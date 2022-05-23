Yarı yarıya ucuzlayacak! Sebze ve meyvede fiyatların düşeceği tarih belli oldu

TÜRKİYE'de en erkenci meyve ve sebzelerin hasat edildiği Adana'da hasatların başlamasıyla birlikte haldeki ürünlerin fiyatları düşmeye başladı. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, fiyatların iki hafta içerisinde yarı yarıya düşeceğini söyledi.

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Verimli tarım ovalarıyla Türkiye'nin en erkenci sebze ve meyvelerinin hasat edildiği Adana'da başta soğan, patates, salatalık ve nektarin olmak üzere birçok üründe hasat başladı. Hasat ile birlikte fiyatlar da düştü. Yaklaşık üç hafta önce kilogram fiyatı 10 liradan salatalık şimdilerde 1 liradan, 15 liraya satılan patates 6 liradan, 5 liraya satılan soğan ise tazesi 3 liradan satılıyor. Ayrıca şeftali 20, nektarin 20, erik 15, portakal 4 ve muz 18 liradan alıcı bekliyor.

"Fiyatlar daha da düşecek"

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, fiyatların iki hafta içerisinde yarı yarıya düşeceğini müjdeledi. Doğan, hasatların başlamasıyla birlikte vatandaşların rahat bir nefes alacağını belirterek, "Önümüzdeki dönemlerde fiyatlar düşecektir" diye konuştu. Antalya'daki seralarda hasat edilen karpuzun kilogram fiyatının 8 liradan 3 liraya düştüğünü aktaran Doğan, "Adana karpuzunun da hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak ve fiyat daha da düşecektir. 8-9 liradan satılan salatalık şuanda 1 liraya alıcısı yok" dedi.

"Denetim yapılmazsa fiyatlar etiketlere yansımaz"

Mahsun Doğan, marketlerde tanesi 10 liradan satılan marulu halde 1 liraya satamadıklarını da söyledi. Doğan, denetimlerin sıkılaşması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer denetim olursa vatandaşlar daha ucuza sebze ve meyve tüketebilirler. Özellikle Adana ve çevresinde hasatlar yeni başladı. İki hafta içerisinde fiyatlar yarı yarıya düşecek. Şuan 8 liradan satılan domates iki hafta sonra 4 liraya düşecek. Ancak denetim yapılmazsa fiyatlar etiketlere yansımaz. Bizim burada fiyatlar düşüyor ama semt pazarları ve marketlerde fiyatlar değişmiyor. Denetim artarsa vatandaşımız bayağı ucuza sebze ve meyve yiyecek" ifadelerini kullandı.