Finlandiya bakanından Türkiye İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğine 'evet' diyecek iddiası!
FİNLANDİYA Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin NATO üyeliğine "evet" diyeceğine inandığını ancak uzun süreceğini söyledi. Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanması için Türkiye'ye gerekli güvenceyi vermeye hazır olduğunu belirten Haavisto, buna ülkede "PKK faaliyetlerini yakından izlemenin" de dahil olduğunu ifade etti.Abone ol
FİNLANDİYA'da Yle Uutiset haber kanalına mülakat veren Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine veto restini değerlendirdi. Yle Uutiset, Türkiye'nin NATO üyeliğine sonunda evet diyeceğini belirterek, "Birkaç gün önce bu konunun günlerce tartışılacağını söylemiştim. Şimdiyse haftalarca tartışılacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Haavisto, müzakerelerin çözüme ulaşması için son tarih olarak Madrid'de NATO zirvesinin düzenleneceği Haziran sonunu gösterdi. Dışişleri Bakanı Haavisto, Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde Finlandiya'nın terörle mücadele iradesini gösterdiğini belirtti.
İsveç ile farkımız onların Kürt vekilleri
NATO üyeliği sürecinde İsveç ile kol kola ilerleyeceklerini ifade eden Haavisto, Türkiye açısından İsveç ve Finlandiya arasındaki farkın İsveç parlamentosunda Kürt milletvekillerinin varlığı olabileceğini söyledi. Haavisto, "Kürt olmanız PKK'yı desteklediğiniz ve onlar için çalıştığınız anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.
PKK'yı terör örgütü olarak tanıyoruz
Haavisto, "Türkiye'ye kesinlikle böyle bir güvenceyi verebiliriz. PKK Avrupa'da bir terör örgütü olarak tanınmıştır ve bizim de Finlandiya topraklarında terör eylemi hazırlığında olmaması için üzerimize düşeni yapmamız önemlidir." ifadelerini kullandı.
PKK'lıları Türkiye'ye iade edemeyiz
Haavisto bununla birlikte, Finlandiya'nın PKK üyelerini veya kişileri örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla Türkiye'ye iade edemeyeceğini söyledi ve ekledi:
-"Hukukun üstünlüğü ilkesini netleştirmekte fayda var. Siyasi kararlar, yargı sisteminin işleyişini etkilememeli."
Türkiye'ye silah ambargoları var
Türkiye'ye yönelik genel bir silah ambargosu olmadığını belirten Dışişleri Bakanı, ambargonun vaka bazında uygulandığını belirtti ve "Silahlarımızın bilgimiz dışında herhangi bir savaşın parçası olmaması önemli." ifadelerini kullandı.
FİNLANDİYA NEREDE NÜFUSU NE KADAR?
Finlandiya bir Kuzey Avrupa İskandinav ülkesidir. Doğuda Rusya, kuzeyde Norveç ve batıda İsveç'le komşudur. Yüzölçümü 338.455 km² ve nüfusu 5,5 milyondur. Helsinki ülkenin başkenti ve en büyük şehridir. Finlerin ana dili olan Fince, yeryüzündeki az sayıda Baltık-Fin dilinden biridir. Finlandiya'nın iklim özellikleri enleme göre değişkenlik gösterir: Güneyde nemli karasal iklim, kuzeyde kutup altı iklimi görülür.
Finlandiya'nın Rusya mazisi
Finlandiya uzun yıllar özerk bir devlet olarak varlığını Rusya İmparatorluğunda bir Çar Dukalığı olarak sürdürmüştür. 6 Aralık 1917 tarihinde Finlandiya Rusya’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Finlandiya'nın Ukrayna'nın işgalinin ardından NATO üyeliğine başvurmasının sebebi de bu mazi... Rusya'nın Ukrayna'nın ardından kendilerini hedef almalarından korkuyorlar.