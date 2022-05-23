Finlandiya bakanından Türkiye İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğine 'evet' diyecek iddiası!

FİNLANDİYA Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin NATO üyeliğine "evet" diyeceğine inandığını ancak uzun süreceğini söyledi. Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanması için Türkiye'ye gerekli güvenceyi vermeye hazır olduğunu belirten Haavisto, buna ülkede "PKK faaliyetlerini yakından izlemenin" de dahil olduğunu ifade etti.

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FİNLANDİYA'da Yle Uutiset haber kanalına mülakat veren Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine veto restini değerlendirdi. Yle Uutiset, Türkiye'nin NATO üyeliğine sonunda evet diyeceğini belirterek, "Birkaç gün önce bu konunun günlerce tartışılacağını söylemiştim. Şimdiyse haftalarca tartışılacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Haavisto, müzakerelerin çözüme ulaşması için son tarih olarak Madrid'de NATO zirvesinin düzenleneceği Haziran sonunu gösterdi. Dışişleri Bakanı Haavisto, Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde Finlandiya'nın terörle mücadele iradesini gösterdiğini belirtti.

İsveç ile farkımız onların Kürt vekilleri

NATO üyeliği sürecinde İsveç ile kol kola ilerleyeceklerini ifade eden Haavisto, Türkiye açısından İsveç ve Finlandiya arasındaki farkın İsveç parlamentosunda Kürt milletvekillerinin varlığı olabileceğini söyledi. Haavisto, "Kürt olmanız PKK'yı desteklediğiniz ve onlar için çalıştığınız anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.

PKK'yı terör örgütü olarak tanıyoruz

Haavisto, "Türkiye'ye kesinlikle böyle bir güvenceyi verebiliriz. PKK Avrupa'da bir terör örgütü olarak tanınmıştır ve bizim de Finlandiya topraklarında terör eylemi hazırlığında olmaması için üzerimize düşeni yapmamız önemlidir." ifadelerini kullandı.

PKK'lıları Türkiye'ye iade edemeyiz

Haavisto bununla birlikte, Finlandiya'nın PKK üyelerini veya kişileri örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla Türkiye'ye iade edemeyeceğini söyledi ve ekledi:

-"Hukukun üstünlüğü ilkesini netleştirmekte fayda var. Siyasi kararlar, yargı sisteminin işleyişini etkilememeli."

Türkiye'ye silah ambargoları var

Türkiye'ye yönelik genel bir silah ambargosu olmadığını belirten Dışişleri Bakanı, ambargonun vaka bazında uygulandığını belirtti ve "Silahlarımızın bilgimiz dışında herhangi bir savaşın parçası olmaması önemli." ifadelerini kullandı.