Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor 23 Mayıs açık cezaevi uzatıldı mı son haber

Mahkum ve mahkum yakınlarını çok yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri bu ayın sonunda 31 Mayıs'ta sona eriyor. 2020 yılından beri koronavirüs nedeniyle 12 kez uzatılan açık cezaevi izinleri için artık son günler. Peki Açık cezaevi izinleri yine uzatılacak mı? Cezaevine dönüş nasıl olacak ve cezaevine dönmeyenler firari sayılacak mı?

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Milyonlarca mahkum ve mahkum yakınını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri için beklenen haber bugün kabine toplantısında konuşulacak. 2022 yılından beri koronavirüs nedeniyle 12 kez uzatılan açık cezaevi izinleri bu ayın sonunda yani 31 Mayıs'ta sona erecek ve mahkumlar için cezaevine dönüş süreci başlayacak. Peki açık cezaevi izinleri yine uzar mı, cezaevine dönmeyen mahkumlar firari sayılacak mı? İşte açık cezaevi izinleri hakkındaki 23 Mayıs son haberler ve gelişmeler...

Açık cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği gündemde yer alan konulardan biri. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bugüne kadar 12 defa uzatılan açık cezaevi izinleriyle ilgili Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden önemli bir açıklama geldi. şte, konuyla ilgili son gelişmeler...

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor: Koronavirüs pandemisi nedeniyle 15 Nisan 2020’den beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan yaklaşık 80 bin açık cezaevi mahkûmunun COVID-19 izinleri 31 Mayıs’ta sona eriyor. Adalet Bakanlığı izinden dönecek hükümlülere kalan cezalarını çekmek üzere girecekleri cezaevleri konusunda tercih hakkı da tanıyacak.

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı: Koronavirüs pandemisi nedeniyle bugüne kadar 12 defa uzatılan açık Cezaevi izinleri 31 Mayıs’ta son bulacak. Salgının seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle COVID-19 izninde bulunan hükümlülerin izni uzatılmadı.

Açık cezaevi izinleri dönüş süreci: COVID-19 iznindeki hükümlüler 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönecekler. Denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022’den itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022’den itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekecek.

Cezaevine dönmeyen mahkumlar ne yapacak: COVID-19 izninden bugüne kadar 200 bin Mahkûm faydalandı. Hükümlülere cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Cezaevine dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre COVID-19 izninden dönecek hükümlüler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne (CTE) ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinden TC kimlik numaralarını girerek, girmek istedikleri cezaevlerine ilişkin tercihte bulunacaklar. Bu cezaevlerinde yer yoksa en yakın cezaevine yerleştirilecekler. Hükümlüler dönecekleri ceza infaz kurumlarını CTE’nin resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecekler.